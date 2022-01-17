幫少女調解被她質疑下藥　竟持槍抵頭逼脫褲性侵她！

▲林姓男子持槍抵頭，逼迫脫褲性侵少女得逞，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新竹林姓男子，2018年間聽聞當時少女小A（化名）與人有糾紛，自告奮勇協助調解，雙方約到旅館房間中喝酒談判，過程中小A懷疑自己被下藥，林男憤而持槍抵住小A頭部嗆：「你說我下藥是嗎?」當場逼她脫褲，性侵得逞。一二審均將林男重判7年半，案經上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2018年9月24日，小A當時為未滿14歲的國中生，林男在案發前從事暴力討債的工作，他透過LINE主動將小A加為好友。由於聽聞小A與另名女子間有裸照糾紛，林男自告奮勇調解，約出對方兩名男女，一行4人相約在新竹市某旅館中房間談判。對方帶了酒隨行，小A與對方女子進入旅館廁所中談判，2女談妥和解條件，至於林男則與對方男性友人在外喝酒。

2女走出廁所，正想宣告調停成功，小A這時不明原因，發覺頭暈、想吐，懷疑自己的酒遭人下藥，為免遭在場2名男子發覺自己已經察覺有異，就偷偷告知對方女子懷疑被下藥、藉機求援。不料林男聽到後，當場變臉，拿出一把手槍抵住小A的頭部太陽穴，對小A嗆：「你說我下藥是嗎?」逼迫她當場脫下裙子、內褲；並喝令對方2人進廁所。林男不顧小A口頭拒絕，自行戴套，性侵得逞。完事後才叫廁所內2人出來，一行4人離開旅店。

案發近1年後，小A聽聞林男因另案入獄，這才鼓起勇氣向學校社工坦承遭到林男持槍性侵，社工通報警方，檢警調查清楚後，對林男提起公訴。

法院審理時，林男坦承當時確實取出槍枝，抵住小A頭部嗆聲；但否認性侵小A。但法院根據小A的供詞，以及當時被趕進廁所的2人證詞，提到走出廁所時，看到小A「有穿上衣，沒穿褲子，躺在床上，衣服也很凌亂，手遮著眼睛，應該有哭。」法院因此認定林男確實性侵，考量他曾犯性侵、傷害等多項前科，一二審均將他判刑7年6月。全案再上訴第三審，最高法院17日駁回上訴定讞。