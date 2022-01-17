8小時航班只載1人！他意外搭上「專機」曝超爽待遇　網狂喊羨慕

▲ 福賽思成為機上唯一一名乘客。（圖／翻攝自TikTok／@kaiforsyth）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名男大生就讀美國的大學，日前搭上飛往美國的班機，意外發現自己是機上唯一一名乘客，獨自享受機組員的服務，一個人使用整排座椅，甚至可以躺著睡覺，令網友紛紛表示羨慕。

來自英國德比（Derby）的男大生福賽思（Kai Forsyth）在美國唸大學，日前搭上飛往美國的8小時航班，發現機上除了他和機組員以外，沒有任何乘客。他在TikTok分享這段影片，只見一排排座位全是空的，於是便將自己的座位整排椅子扶手拉起，為自己打造一張床。

福賽思在影片中說明，「機組員說我是飛機上唯一一個人。航程有8小時，所以我鋪了一張床。這是我坐過最舒服的飛機。」他還可獨自享用一整盒餅乾，因為沒有其他乘客需要，「他們真的給我所有零食和無限量的食物」，並留言向英國航空及空服員表示感謝，只可惜沒能升級到商務艙或頭等艙。

他16日公開另一段影片說明，上機時空服員告訴他，這架飛機上的機師比乘客還多，他便決定和其中一名機師交朋友，二人一起看電影、享受無限量供應的點心。

福賽思的影片短短一周累計35萬次觀看，網友紛紛留言表示，「你太幸運了」、「我有次從甘迺迪國際機場搭到蓋威克機場，整個經濟艙只有10個人，最棒的搭機經驗」、「太酷了，感覺就像擁有整架飛機」。

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