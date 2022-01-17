卑南鄉發健康紅包！0~6歲幼兒津貼2000元　全鄉788名幼童受惠

▲卑南鄉鄉長許文獻表示，趁年節前發放幼兒健康紅包減輕家長負擔。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

繼台東縣政府宣佈生育補助提高至3萬元後，卑南鄉公所自1月9日起加碼發放0~6歲幼兒津貼2000元，總計發出150萬元，788名幼童受惠。鄉公所盼「健康紅包」能讓孩童好過年。

繼台東縣政府宣佈生育補助提高至3萬元，卑南鄉公所體恤去年疫情期間托嬰中心與幼兒園停止收托，許多家長不得以停班在家照顧幼童，影響經濟收入，卑南鄉公所因此決定自1月9日起發放設籍卑南鄉0~6歲幼兒一次性幼兒津貼新台幣2000元，希望可以減輕家長照顧壓力，並落實幼兒褔利政策。

鄉公所表示，加發「健康紅包」預估有788位幼童受惠，總計將發出新台幣150萬餘元。為分散請領人潮，鄉公所於1月9日在鄉公所發放太平、泰安、利嘉三村津貼，其餘各村1月10日起可就近在村辦公處請領。

卑南鄉鄉長許文獻表示，去年8月疫情緩解後，公所趁勢配合推出卑南鄉振興方案以協助受創的農產、夜市、溫泉、觀光產業，復甦情況也如預期逐步回溫，不過最關心的還是0~6歲幼兒停托，因為除了影響家長的工作外，全天候的照顧、學習教材的準備、作息的改變、人際的互動等都落在家長肩頭非常辛苦，因此與鄉民代表會溝通發放幼兒津貼以『健康紅包』減輕家長負擔、並感謝家長含辛茹苦培育國家未來的主人翁。

鄉公所提醒，符合請領資格的幼童卑南鄉公所均有寄發通知單，民眾可依通知單上時程到公所請領。1月10日起全鄉13村均可到村辦公處領取，逾今年3月31日未領取者視同放棄。