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腳底決定你的健康　人的第二顆心臟！邊穿邊走的「黑科技保養品」上市

▲▼PP石墨烯鞋墊,HSG石墨烯鞋墊,黑科技石墨烯,遠紅外線,血液循環,健康。（圖／品牌提供）

【企劃特輯】

你可能有這樣的經驗，和朋友逛街血拚總是貨比三家不吃虧，要從頭到尾走透透，選擇最實惠的一間，但卻常常因為鞋子底太硬、走太久，腳底開始痠痛，甚至嚴重的時候還會抽筋，相當不舒服，或是扁平足朋友，因內側足弓塌陷，無法吸收深體重量及地面的反作用力，造成走路或運動時重力對關節產生的衝擊，在生活上造成不便；這些小問題看似不大，卻不時困擾著我們，古人曾說：「樹老根先竭，人老足先衰」。其實，雙腳是人的第二個心臟，足部是人體之根，要讓身體好，就得好好保養雙腳！

讓末梢循環熱起來　腳對了整個身體都對了！

當遇到腳底冰冷或是痠痛時，許多人的經驗就是泡腳，泡腳目的就是用熱水加強血液循環，不過，熱水的溫度只能達到表皮層，平時也不可能隨時隨地泡腳。現在藉由黑科技「PP超導石墨烯鞋墊」的出現，讓扁平足、久站族不再苦惱了！

▲▼PP石墨烯鞋墊,HSG石墨烯鞋墊,黑科技石墨烯,遠紅外線,血液循環,健康。（圖／品牌提供）

「PP石墨烯鞋墊」是第一款醫療級修復鞋墊，業者使用全球獨家HSG石墨烯材質， 150萬層的石墨烯蜂巢式堆疊，將遠紅外線穿透力提升至10CM，100倍的遠紅外線放射能量能強化幹細胞造血功能、提升紅血球攜氧量、帶動全身血流血氧循環、大幅增加臟器含氧率，達到逆轉基礎代謝低落、長期酸性血液致癌的體虛怕冷問題，讓你不會再「不寒而慄」！

▲▼PP石墨烯鞋墊,HSG石墨烯鞋墊,黑科技石墨烯,遠紅外線,血液循環,健康。（圖／品牌提供）

▲150萬層的石墨烯蜂巢式堆疊，將遠紅外線穿透力提升至10CM，100倍的遠紅外線放射能量，促進腳部循環。【官方超值優惠組】

▲▼PP石墨烯鞋墊,HSG石墨烯鞋墊,黑科技石墨烯,遠紅外線,血液循環,健康。（圖／品牌提供）

▲HSG石墨烯能帶動全身血流血氧循環提升7.8倍。【EHS 東森購物 限時入門組】

走路就像在腳底按摩　150顆獨立筒守護你的健康

不只要讓雙腳增進血液循環，同時也要兼顧走路的姿勢，但大部分的人幾乎不會察覺要去平衡身體重量與重心，長期下來走路方式不正確，也會有隱憂。PP石墨烯鞋墊具有150顆獨立筒設計，能順應自己足弓的不同，去平均分散受力，還能針對足底臟器穴位能有微電流刺激的效果，啟動堆積在末梢、臟器的毒素代謝，逆轉器官衰落、活化器官正常細胞、消滅病變中細胞和已生成癌細胞，熱敷加壓消除全身末梢無知覺、排出寒氣堆積；根據日本研究機構3500位臨床測試，可有效改善筋膜炎、心臟病、心肌梗塞、胃穿孔、大腸癌、肝癌、子宮肌瘤、腎水腫；即使長時間走路、站立，腳底也能感受到輕鬆自在、如赤腳般的輕盈。

▲▼PP石墨烯鞋墊,HSG石墨烯鞋墊,黑科技石墨烯,遠紅外線,血液循環,健康。（圖／品牌提供）

▲150顆獨立筒設計，可順應自己的足弓，平均分散受力，讓腳底與地面呈90度的最佳站立姿勢。

▲▼PP石墨烯鞋墊,HSG石墨烯鞋墊,黑科技石墨烯,遠紅外線,血液循環,健康。（圖／品牌提供）

▲大老闆聯盟節目上直接用雞蛋、棍子測試吸震減壓及重力平均，都讓觀眾大吃一驚。

排汗透氣　方便剪裁　包辦全家大小的走跳人生

PP石墨烯鞋墊擁有超強彈性及多種功效之外，獨特的石墨烯纖維，具有通風散熱的特性，柔軟透氣防臭，不用害怕臭腳丫問題，兼具多樣特色讓此產品獲得多國專利認證，也曾榮獲ITEX國際發明展金牌獎。PP石墨烯鞋墊使用上也相當親民，不論是青年、小孩、銀髮族，或是久站族、運動員通通適用，只要將原有的鞋墊取下，按照大小自行裁剪後，就能為你的鞋子與雙腳賦予全新的生命，踏出精彩的每一步。

▲▼PP石墨烯鞋墊,HSG石墨烯鞋墊,黑科技石墨烯,遠紅外線,血液循環,健康。（圖／品牌提供）

▲獨特的石墨烯纖維，能通風散熱且柔軟透氣防臭，不怕腳臭問題纏上身。

告別不寒而慄，從此腳暖身就暖！
「150顆獨立筒X黑科技石墨烯」HSG石墨烯鞋墊哪裡買？
●官方超值優惠組：https://ppweb.tw/aj79t
※五倍券官網貨到付款也可使用唷！
●EHS 東森購物 限時入門組：https://chshop.work/Y9C9g

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●PP石墨烯官方諮詢專線：0800-520-367

https://youtu.be/NOLFIKuc3ao

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