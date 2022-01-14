舅舅豪發「50億大紅包」給外甥女！媽一看嚇壞：真的還假的

▲一名舅舅包了「50億」的大紅包給姪子和姪女。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

農曆新年即將到來，不少長輩已經開始準備紅包要送給晚輩，大陸一名男子送給外甥和外甥女一人一包「50億」的大紅包，不過網友仔細一看，發現竟是「辛巴威幣」，換算成新台幣僅2元，讓人忍不住直呼實在太摳。

綜合陸媒報導，北京一名媽媽12日發布一段影片，稱孩子的舅舅給外甥和外甥女一人送了一個紅包，打開一看，每個紅包裡面放有一張紅色鈔票，上面寫著「5000000000」、「FIVE BILLION DOLLARS」的字樣，她看見金額後忍不住驚呼「嚇我一跳這是假的吧」、「這是假的還是真的呀」，而舅舅掛保證絕對是真錢。

不過仔細一看，紅色鈔票其實是「辛巴威幣」，上面還印有「RESERVE BANK OF ZIMBABWE」（辛巴威儲備銀行）的字樣，上網一查，這「50億」的大紅包竟僅價值5角人民幣（約新台幣2元）。

影片曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛留言狂酸這位舅舅太小氣，「中國境內沒有銀行可以兌換辛巴威元，要這麼麻煩花的時間精力不如塞張200」、「這舅舅也太小氣了，怎麼不包個上千億」。

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