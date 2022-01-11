金門議員批議會淪陳玉珍家族打手　民進黨：金門版顏家？

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

中二選區立委補選落幕，「顏家」事業受到外界嚴格檢驗，而國民黨金門立委陳玉珍也陷以政壓商的疑雲，縣議會副議長周子傑10日召開記者會，批評陳玉珍弟弟、議員陳志龍凍結「水頭港大型旅客服務中心新建工程」2.2億墊付款案。對此，民進黨表示，如果報導為真，那可能就是「金門版的顏家」。

金門縣議會副議長周子傑下午在緊急記者會上表示，「水頭港大型旅客服務中心新建工程」2.2億墊付款案，遭議長洪允典及議員陳志龍等人杯葛並強行通過凍結決議，導致無法依照工程合約給付廠商工程款。

他強調，若依法聲請債權，將可以聲請強制執行扣押縣政府包括金門酒廠在內等公有資產，這嚴重影響金門相親的權益。

事實上，金門縣議員楊永立早在6日臨時會中就質疑，水港頭服務中心工程款凍結真正的理由，是議長洪允典護航水泥廠商秀中實業的結果；根據媒體公開的報導，秀中實業負責人陳玉玲為立委陳玉珍、議員陳志龍胞姊。

對此，民進黨人士表示，如果真如媒體報導，陳玉珍弟弟陳志龍在地方以議員身分杯葛中央補助金門的建設經費，卻是為了護航自己胞姊陳玉玲的水泥公司的話，如此的行為簡直是「金門版的顏家」。

綠營人士認為，她應該說明清楚，陳玉珍身為立委，怎麼可以坐視自己弟弟杯葛中央補助地方的建設，難道連陳玉珍是在唱雙簧嗎？