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亞東1名護理師染疫「非照顧確診患者」　做基因定序釐清感染源

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增17例本土個案，其中14人和西堤染疫相關。另還有亞東醫院1名護理師染疫，指揮官陳時中指出，該護理師並不是照顧確診病人，要做基因定序釐清傳染源。而日前仁愛院區有1例專責病房護理師染疫，指揮中心今也確定該護理師男友確診。

陳時中表示，亞東護理師1/12做PCR檢驗陰性，1/15快篩陽性，當日採檢確診，目前匡列家人、職場、社區接觸者79人，79人檢驗陰性。另外還有19人列居家離、其餘60人列自主健康管理，將於今(17)日二採。該病房相關環境探檢已於1/17完成暫不收治新病人。

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▲案17967醫院調查與防治作為。（圖／指揮中心提供）

▲案17967醫院調查與防治作為。（圖／指揮中心提供）

今日新增本土個案為8例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。而今新增境外移入個案為28例男性、20例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲，分別自美國(28例)、菲律賓(2例)、法國、愛爾蘭、荷蘭、哥斯大黎加、加拿大、丹麥及德國(各1例)移入；另11例調查中。入境日介於今(2022)年1月2日至1月16日。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計5,278,363例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,258,762例排除)，其中17,885例確診，分別為3,122例境外移入，14,709例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計115例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。


 

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