台灣最有潛力YouTuber？　網點名「最強黑馬」：幽默又有溫度

▲自媒體時代當道，YouTuber如雨後春筍般冒出。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者郭卉寧／綜合報導

台灣YouTuber如雨後春筍般冒出，每年都有不同的新秀出現，若沒有建立個人獨特風格或魅力，就很難留住觀眾。近日，就有一名網友發問，以幽默有趣的街訪影片聞名，探討生活時事的「孫女」，算不算現在最有潛力的黑馬？

原PO在PTT八卦板以「孫女是YouTuber後起新秀之最嗎」為題發文，表示孫女目前有18.8萬訂閱，影片形式以街訪為主，到各地訪問路人並挖掘有趣的故事，「有點像日本節目，我幫你出計程車錢回家，但你要被我訪問的那個節目，走的是樸實清新風，孫女本人也很有趣，大家覺得呢？」

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▲網友好奇「孫女」是否算YouTuber後起新秀中的黑馬。（圖／翻攝自YouTube／普通女子 孫女）



貼文發出後，引起一陣熱烈討論，不少網友認同原PO的看法，「孫女超好笑，清流」、「吐槽很好笑，訪問很有溫度」、「冷門車站系列真的好看，而且孫女訪問就是有一種親切感」、「孫女很有誠意，詳細紀錄資料濃縮剪出好笑又溫馨的部份」。

另外，也有人指出，孫女的街訪很有溫度，許多身邊的市井小人物經由她介紹後，都能發現他們身上的獨特故事，「侯硐那集訪問咖啡店老闆，講到以前礦災故人逝去，整條街一半的人一起出殯的傷心，讓人重新看待小鎮歷史」。

▲▼不少網友認為，孫女的街訪幽默又不失溫暖。（圖／翻攝自YouTube／普通女子 孫女）



實際上，孫女曾在YouTube頻道「哈哈台」拍攝街訪影片，而打開知名度，搞笑、不做作的個性深受網友歡迎，更有「街訪之母」的名號，後來改轉經營個人帳號，主要訪問生活時事題材和冷門場所、產業等故事，風格獨樹一幟。