　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2022新年願望「用交友軟體脫單」！脫魯前輩「找到真愛APP」名單大公開

▲▼哈哈台,街訪,2022,新年,願望,脫單,SweetRing。（圖／翻攝自影片）

▲哈哈台街訪日前針對台灣民眾訪問大家去年一年的回顧以及2022新年新願望。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

不少人覺得2021一整年受到疫情影響，時間過得比以往更快，才一眨眼一年就過去了；迎來2022全新的一年，此時不免俗要回顧過去和展望未來，Haha Tai哈哈台街訪2022年第一支影片，就以訪問民眾過去一年的心得和新年新願望為2022拉開序幕，結果竟然得到跌破眾人眼鏡、出乎意料之外的回答，到底是哪些人經歷了哪些不可思議的事情、又許了哪些驚人願望呢？快一起看下去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

哈哈台首先訪問兩個台大男生，去年做過最厲害的事是什麼？兩人不約而同表示就是考上台大森林系，被問到未來展望時，他們笑說雖然熱愛森林但還是要「夢想斜槓」，其中一位弟弟想當音樂家，卻搞笑發現森林系跟音樂夢都會「吃不飽」，還好哈哈台幫他找到圓夢捷徑－－叢林結合音樂的「聲林之王」就是他最好的選擇。

▲▼哈哈台,街訪,2022,新年,願望,脫單,SweetRing。（圖／翻攝自影片）

接著又訪到兩個大一男新生，彼此因教會結識成好友，其中一位去年願望是交女友，可惜失敗現正單身中；另一位師大數學系弟弟則是實現了去年想考上師大的願望，更重要的是他「學以致用」，當被問到「有沒有以數學邏輯思考基督教義」時，弟弟又是神造論與虛數之間的關連，還提到悖論，但結果證明到最後他也不曉得自己在幹嘛，眾人結論是「把生活過好就好！」說到過日子，街訪問到一位經歷80個年頭的大姊談她未來的規劃，沒想到她語出驚人表示，覺得人生活到80已經夠久，「獨居太孤單可以走了」，但再深入一聊才發現這位大姊根本桃花體質，先前聽演講就遇到熱情邀約她還主動幫她報名的男生，到哪裡都能跟人聊天，就連訪問中都有阿姨突然插話稱讚大姊保養得超好。

▲▼哈哈台,街訪,2022,新年,願望,脫單,SweetRing。（圖／翻攝自影片）

▲▼哈哈台,街訪,2022,新年,願望,脫單,SweetRing。（圖／翻攝自影片）

有沒有桃花人緣和年齡長相其實不是絕對相關，就像80歲的大姊碰到主動約她去聽演講的男生，也會有人一直還沒遇到命中注定的那個人。哈哈台就訪到先前曾有「暈船」經驗的台大女生，2022新年新願望她希望可以脫單去新北耶誕城玩，因為就讀女校的她曾跟閨蜜立下誓約，要等到交了男友才能去耶誕城，以至於她到現在都還沒去過。和這位女生一樣，新年一定超多單身狗的願望是想「脫魯」，不妨立刻下載並開啟交友軟體「SweetRing」試試看吧！哈哈台就訪到一位本來不相信交友軟體可以找到真愛，結果靠著這款APP順利脫單的水瓶女生，她分享「SweetRing」可以透過許多提問跟回答篩選出跟自己條件匹配的對象，也能更加認識對方的內在，像她一開始就設定希望對方是火象星座，而現任男友是射手座，一開始就讓她先打了一個滿意的勾勾，被問到要怎麼攻略射手男，她笑說要玩一點欲擒故縱的小遊戲，滑交友軟體的時間不是全拿來跟他相處，而是要多多和不同的人聊天，這樣更能從中找到真正喜歡且適合自己的人。

▲▼哈哈台,街訪,2022,新年,願望,脫單,SweetRing。（圖／翻攝自影片）

▲▼哈哈台,街訪,2022,新年,願望,脫單,SweetRing。（圖／翻攝自影片）

有許多人會在每年年末列出希望來年達成的願望清單，哈哈台訪問到一對學生情侶檔，兩人就是屬於這類型的人，但這兩年他們都發現願望根本只達到10%、30%，反正計畫趕不上變化，但還是有希望2022年能完成的事情，像女生就想有大一點的空間能養貓，男生則希望考上研究所後帶女友出去玩，卻搞錯女友想去的地方，只見女友在一旁反應安靜，哈哈台也只能送上對男生的祝福。

▲▼哈哈台,街訪,2022,新年,願望,脫單,SweetRing。（圖／翻攝自影片）

哈哈台街訪新年新希望的大數據再多添「欸你這週要幹嘛」的三位成員，以及哈哈台的幕後工作人員們，有人想要實現每年都在喊的減肥願望；有人則是看起來像飆仔卻到了今年才要去考駕照；也有人發願死前一定要出書；還有從去年開始學劍道，今年想帥氣跟老師對打的願望，不論是關於生活方面、自我實現，還是交友、愛情相關的新年新願望，既然有想做的事就趁著新年充滿元氣動力地去做，明年回頭再看自己，又是努力、值得肯定的一年。

▲▼哈哈台,街訪,2022,新年,願望,脫單,SweetRing。（圖／翻攝自影片）

▲▼哈哈台,街訪,2022,新年,願望,脫單,SweetRing。（圖／翻攝自影片）

►什麼！羽絨衣才499元

ET快訊
升三級擋Omicron？專家看2件事「已舉白旗」　曝當前最大
快訊／疫情緊繃！　台中宣布「15校戶外教學延後」
陸企撒2億「獵台灣晶片人才」！　電子公司遭大規模搜索
快訊／高雄傳爆炸巨響！　住戶玻璃震碎居民嚇傻
快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」
快訊／麵包店脫口罩用餐1小時　銀行員3足跡急匡68人
北市確診男「連不上Wi-Fi」衝出房門！　害5人被隔離
台積電「重返670元」大學長等到了！股民嗨翻：傻了才下車
「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員　市府緊急匡列

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

想愛又怕受傷害！「戀愛恐慌星座TOP3」　冠軍驚呆網：明明顧家溫柔

「上班打卡後上廁所、吃早餐要罰」他傻眼　同行老闆曝原因

瓦城廚師確診！桃園中正店停業3天「今大清消」畫面曝光

1天事假「扣0.5天年終獎金」　他見公司新規崩潰！網力挺：很合理

尾牙季「中頭獎」開運秘訣　專家：先贏小獎「勾運」到大獎

打完2劑AZ到美國仍確診！台灣妹子「霸氣1保證」網友推爆

台中宣布明起15校戶外教學延後　疫苗五箭齊發拼單周40萬劑

保護力飆7倍！醫實測第3劑打這款：完全不在同個量級

2022新年願望「用交友軟體脫單」！脫魯前輩「找到真愛APP」名單大公開

要升三級擋Omicron？專家看這2件事「已舉白旗」　曝當前最大目標

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

F-16V墜機...飛官搜救第3天　尋獲疑似人腿骨軍方鑑定中

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

鐵門一拉「勞贖」竄出找洞鑽　毛衣女被老鼠爬上身...嚇瘋了

劉品言接《華燈》花子試鏡3次才OK　曝林心如是真愛...章廣辰BYE

航空迷拍「F-16V墜海前」畫面　機腹朝上倒飛...疑飛官昏迷

「上班打卡後上廁所、吃早餐要罰」他傻眼　同行老闆曝原因

瓦城廚師確診！桃園中正店停業3天「今大清消」畫面曝光

1天事假「扣0.5天年終獎金」　他見公司新規崩潰！網力挺：很合理

尾牙季「中頭獎」開運秘訣　專家：先贏小獎「勾運」到大獎

打完2劑AZ到美國仍確診！台灣妹子「霸氣1保證」網友推爆

台中宣布明起15校戶外教學延後　疫苗五箭齊發拼單周40萬劑

保護力飆7倍！醫實測第3劑打這款：完全不在同個量級

2022新年願望「用交友軟體脫單」！脫魯前輩「找到真愛APP」名單大公開

要升三級擋Omicron？專家看這2件事「已舉白旗」　曝當前最大目標

今天更冷「最低溫6.8度」　入夜14縣市急凍！周末回暖又變天

勇士本季最慘敗　遭字母哥大三元領軍痛宰19分

厄瓜多《廚神當道》料理「水豚肉」引眾怒　環境部公告「違法」

紅豆食府大禮盒下殺399元　酥心糖＋牛軋糖過年必吃

站著採超輕鬆！朝聖草莓故鄉免門票採果、喝咖啡　還能帶毛孩放電

夫妻非洲打獵！男把結婚34年妻「當獵物射殺」　成功獲上億保險金

印度列車出軌翻覆！12車廂倒地變形「多人卡車內」　已釀7死45傷

泰民當兵7個月「憂鬱、恐慌症惡化」　SM證實兵役調動：全力治療

《艾蜜莉在巴黎2》水貂毛針織衫大熱！「撞色＋閃鑽」撩男必備

人妻借精「高學歷單身漢」狂啪10次　懷孕才知被騙！怒棄養親生孩

色男強制猥褻小29歲女同事　烏龜園、墓園、雞舍都成洩慾地點

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

即／中壢聯邦銀行群聚持續擴大！桃園確診再+6

諧星扮公獅子逗弄　遭母獅狂追

快訊／金嗓司機同住家人確診！瓦城急停業

聯邦銀行群聚延燒新北

「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員

陳時中保證物資堪用　醫曝1點「和去年完全不同」

她怨男友：旅遊只想睡　網一面倒

西堤工讀生確診Ct值22.5　醫：變數大！不知傳到哪

聯邦銀西堤尾牙傳毒！高職生打工染疫Ct值曝

今晨7℃「18縣市低溫特報」　明起回暖

強冷空氣抵台！入夜最凍剩8度

「Omicron很黏人的」　醫籲：北北基桃暫停尾牙是保險作法

戴口罩還被傳染？醫嘆「76%人都戴錯了」：是非常大警訊

聯邦銀15確診　醫：戴2層口罩風險更高

更多熱門

相關新聞

招財招桃花！2022年3大開運指彩色

招財招桃花！2022年3大開運指彩色

2022年開始了，你是否也換上新衣、打掃居家環境，展望新的一年能更順遂？除了從新衣物、改造居家著手，為指尖換上開運招財色彩，也能吸引好運到！知名美甲沙龍品牌OPI就分享農曆新年一定要掌握的3種開運指彩色系，不管是想要桃花好人緣，或招財、招好運都沒問題。

新東陽豐禮籃　虎年齁哩發財

新東陽豐禮籃　虎年齁哩發財

莊瑞雄駁未曾說屏東人是魔鬼　周春米不需貼標籤

莊瑞雄駁未曾說屏東人是魔鬼　周春米不需貼標籤

高雄26商圈消費週週抽大獎　店家凍漲迎新年

高雄26商圈消費週週抽大獎　店家凍漲迎新年

關鍵字：

哈哈台街訪2022新年願望脫單SweetRing

讀者迴響

熱門新聞

羅霈穎善心延續

Keanna突發文標ØZI：一直扎在我心裡的男孩

《單身》金賢中理想型不是宋智雅　直球告白「女神級演員」

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

下體飄「腐爛魚腥味」他乾嘔到吐　女友先嚇傻再爆哭

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」

即／中壢聯邦銀行群聚持續擴大！桃園確診再+6

女YouTuber「換裝教學影片」疑走光！網狂重刷按暫停

王力宏找紐約律師事務所！他揭3點不尋常

郭雪芙爆雷《華燈3》！26表情符號藏劇透

諧星扮公獅子逗弄　遭母獅狂追

宜蘭土地弊案　縣長林姿妙複訊險跌倒

第一次見家長！她被男友爸媽神助攻暖翻

王思佳新片嗆「魔羯女學人精」！　2小時後突撤掉

桃園「太空艙雅房」月租3500！屋主：年輕人使用時間不多

更多

最夯影音

更多
政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」
「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面