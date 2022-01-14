2022新年願望「用交友軟體脫單」！脫魯前輩「找到真愛APP」名單大公開

▲哈哈台街訪日前針對台灣民眾訪問大家去年一年的回顧以及2022新年新願望。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

不少人覺得2021一整年受到疫情影響，時間過得比以往更快，才一眨眼一年就過去了；迎來2022全新的一年，此時不免俗要回顧過去和展望未來，Haha Tai哈哈台街訪2022年第一支影片，就以訪問民眾過去一年的心得和新年新願望為2022拉開序幕，結果竟然得到跌破眾人眼鏡、出乎意料之外的回答，到底是哪些人經歷了哪些不可思議的事情、又許了哪些驚人願望呢？快一起看下去。

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哈哈台首先訪問兩個台大男生，去年做過最厲害的事是什麼？兩人不約而同表示就是考上台大森林系，被問到未來展望時，他們笑說雖然熱愛森林但還是要「夢想斜槓」，其中一位弟弟想當音樂家，卻搞笑發現森林系跟音樂夢都會「吃不飽」，還好哈哈台幫他找到圓夢捷徑－－叢林結合音樂的「聲林之王」就是他最好的選擇。

接著又訪到兩個大一男新生，彼此因教會結識成好友，其中一位去年願望是交女友，可惜失敗現正單身中；另一位師大數學系弟弟則是實現了去年想考上師大的願望，更重要的是他「學以致用」，當被問到「有沒有以數學邏輯思考基督教義」時，弟弟又是神造論與虛數之間的關連，還提到悖論，但結果證明到最後他也不曉得自己在幹嘛，眾人結論是「把生活過好就好！」說到過日子，街訪問到一位經歷80個年頭的大姊談她未來的規劃，沒想到她語出驚人表示，覺得人生活到80已經夠久，「獨居太孤單可以走了」，但再深入一聊才發現這位大姊根本桃花體質，先前聽演講就遇到熱情邀約她還主動幫她報名的男生，到哪裡都能跟人聊天，就連訪問中都有阿姨突然插話稱讚大姊保養得超好。

有沒有桃花人緣和年齡長相其實不是絕對相關，就像80歲的大姊碰到主動約她去聽演講的男生，也會有人一直還沒遇到命中注定的那個人。哈哈台就訪到先前曾有「暈船」經驗的台大女生，2022新年新願望她希望可以脫單去新北耶誕城玩，因為就讀女校的她曾跟閨蜜立下誓約，要等到交了男友才能去耶誕城，以至於她到現在都還沒去過。和這位女生一樣，新年一定超多單身狗的願望是想「脫魯」，不妨立刻下載並開啟交友軟體「SweetRing」試試看吧！哈哈台就訪到一位本來不相信交友軟體可以找到真愛，結果靠著這款APP順利脫單的水瓶女生，她分享「SweetRing」可以透過許多提問跟回答篩選出跟自己條件匹配的對象，也能更加認識對方的內在，像她一開始就設定希望對方是火象星座，而現任男友是射手座，一開始就讓她先打了一個滿意的勾勾，被問到要怎麼攻略射手男，她笑說要玩一點欲擒故縱的小遊戲，滑交友軟體的時間不是全拿來跟他相處，而是要多多和不同的人聊天，這樣更能從中找到真正喜歡且適合自己的人。

有許多人會在每年年末列出希望來年達成的願望清單，哈哈台訪問到一對學生情侶檔，兩人就是屬於這類型的人，但這兩年他們都發現願望根本只達到10%、30%，反正計畫趕不上變化，但還是有希望2022年能完成的事情，像女生就想有大一點的空間能養貓，男生則希望考上研究所後帶女友出去玩，卻搞錯女友想去的地方，只見女友在一旁反應安靜，哈哈台也只能送上對男生的祝福。

哈哈台街訪新年新希望的大數據再多添「欸你這週要幹嘛」的三位成員，以及哈哈台的幕後工作人員們，有人想要實現每年都在喊的減肥願望；有人則是看起來像飆仔卻到了今年才要去考駕照；也有人發願死前一定要出書；還有從去年開始學劍道，今年想帥氣跟老師對打的願望，不論是關於生活方面、自我實現，還是交友、愛情相關的新年新願望，既然有想做的事就趁著新年充滿元氣動力地去做，明年回頭再看自己，又是努力、值得肯定的一年。