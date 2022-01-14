寶可夢最大詐騙！網紅花1億買到假卡牌包...崩潰：他X的假貨

▲網紅花9000多萬買寶可夢卡牌，拆開發現全假的。（圖／翻攝自推特／Logan Paul）

實習記者林郁婷／綜合報導

美國知名YouTuber保羅（Logan Paul）今（14）日上傳一則影片，內容承認自己買一整箱未開封《寶可夢》（Pokémon）第一代卡牌遭詐騙，拆開後發現整組全是假貨，共損失350萬美元（約新台幣9668萬元）。賣家稍晚出面表示，已經全額退款給保羅。

根據《紐約郵報》報導，保羅去年12月21日曾在推特分享，表示自己花了350萬美元，購買一箱認證過的絕版《寶可夢》初代卡牌，且是「世界上唯一已知的」（The only known one in the world.），但很快被鑒定專家打臉，認為這批初代卡牌包可能是假的。

保羅和身為知名卡牌收藏家的友人桑恩（Bolillo Lajan San），約在芝加哥棒球卡交易所（Baseball Card Exchange）交貨，一起檢查這箱卡牌的真偽，以確定桑恩當時轉讓給他的這一箱寶可夢卡牌包是否為真品，並錄了這段影片。

影片中可以看到，共有4個人圍在一起，其中一人先檢查包裹外觀，都沒什麼問題，拆封後看見滿滿的卡牌時，大家還大聲歡呼，但是另外一位檢查員立馬發現不對之處，因為每個盒子上寫的是《特種部隊》（G.I. Joe），而不是保羅原先購買的「聖杯」（Holy Grail）。

保羅不敢置信，用雙手抱住頭，最後爆出一句髒話「他X的假貨」，其他兩位檢查員也無奈表示，「我們都被騙了」、「這是整個寶可夢史上最大詐騙事件」。

據了解，桑已經將350萬美元還給保羅，所以雖然沒買到真的《寶可夢》初代卡牌，但幸好也沒有額外損失。