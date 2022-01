寶可夢最大詐騙！網紅花1億買到假卡牌包...崩潰：他X的假貨

▲網紅花9000多萬買寶可夢卡牌,拆開發現全假的。(圖/翻攝自推特/Logan Paul)

實習記者林郁婷/綜合報導

美國知名YouTuber保羅(Logan Paul)今(14)日上傳一則影片,內容承認自己買一整箱未開封《寶可夢》(Pokémon)第一代卡牌遭詐騙,拆開後發現整組全是假貨,共損失350萬美元(約新台幣9668萬元)。賣家稍晚出面表示,已經全額退款給保羅。

根據《紐約郵報》報導,保羅去年12月21日曾在推特分享,表示自己花了350萬美元,購買一箱認證過的絕版《寶可夢》初代卡牌,且是「世界上唯一已知的」(The only known one in the world.),但很快被鑒定專家打臉,認為這批初代卡牌包可能是假的。

保羅和身為知名卡牌收藏家的友人桑恩(Bolillo Lajan San),約在芝加哥棒球卡交易所(Baseball Card Exchange)交貨,一起檢查這箱卡牌的真偽,以確定桑恩當時轉讓給他的這一箱寶可夢卡牌包是否為真品,並錄了這段影片。

影片中可以看到,共有4個人圍在一起,其中一人先檢查包裹外觀,都沒什麼問題,拆封後看見滿滿的卡牌時,大家還大聲歡呼,但是另外一位檢查員立馬發現不對之處,因為每個盒子上寫的是《特種部隊》(G.I. Joe),而不是保羅原先購買的「聖杯」(Holy Grail)。

保羅不敢置信,用雙手抱住頭,最後爆出一句髒話「他X的假貨」,其他兩位檢查員也無奈表示,「我們都被騙了」、「這是整個寶可夢史上最大詐騙事件」。

據了解,桑已經將350萬美元還給保羅,所以雖然沒買到真的《寶可夢》初代卡牌,但幸好也沒有額外損失。