這個阿兜仔台語超溜！　YouTuber網紅「美國阿勇」獲雙證照認證

▲成大台灣語文測驗中心主任蔣為文，頒發「美國阿勇」台語文認證。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國立成功大學台灣語文測驗中心 2021 年秋季「全民台語認證」以及「白話字檢定」，日前公布成績，其中美籍 YouTube網紅「美國阿勇」台語流利，獲台語認證雙證照。

成大台灣語文測驗中心表示，由於教育部已採認成大台語能力證書為中小學老師及支援人員的合格證明，這次報名人數較以往大幅增加，考生背景涵蓋各行各業，其中不乏外籍人士報考。

近幾年在FB、YouTube 拍台語教學影片、大力推廣台語的YouTuber美國阿勇，參加 2021 春季台語認證測驗，通過「全民台語認證」中高級（B2）以及「台語白話字檢定」高級（C級），台語能力相當於台語教學人員的資格。

「歡迎逐家甲我逗陣來學台語」！美國阿勇在 YouTube擁有3.62萬訂閱者，10 多年前來台灣時，認為台語並不是那麼容易學習，但是自從接觸台語白話字後，認為台語文簡單易學，能力快速增加，致力自製台語學習影片，分享學習台語的心得。

成大台灣語文測驗中心表示，中心舉辦的台語認證考試已累積 10 年的考試經驗且具有極高信度與效度，深受考生肯定。2022年春季的「全民台語認證」，預定於4月底舉辦，敬請留意官網消息。