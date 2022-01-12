　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

參加「人體繪畫」偷拍裸模影照　廟公被抓包辯：自願裸體哪有秘密

▲桃園市謝姓男子去年2月間與未滿18歲女友交往，期間南下台中摩鐵發生親密關係，趁其裸睡時偷拍私密照還傳給好友炫耀。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲丁男參與人體繪畫活動，竟持手機偷拍裸體模特兒。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市丁姓男子參加人體繪畫活動，明知人體模特兒在繪畫期間展示裸體時，僅供參與繪畫活動畫家在現場繪畫，且禁止畫家使用電子設備對模特兒拍照或錄影，豈料他竟持錄影功能手機偷拍人體模特兒，當場遭抓包。審理時，他辯稱「擔任模特兒是自願在台上展示裸體，並無秘密可言」，士林地院審結，依妨害秘密判處有期徒刑3月。

判決指出，現為廟公、畫家的丁男在去年3月6日在小安老闆（化名）經營的個人工作繪畫室，參與人體繪畫活動，但他明知人體模特兒裸體是僅供參與繪畫活動的畫家在現場繪畫，禁止畫家們使用電子設備對模特兒拍照或錄影，但他仍持小米手機對裸體模特兒喬喬（化名）偷拍2部影片、1張照片，喬喬當場覺得有異，在休息時間上前質問丁男，並通知畫室老闆處理。

法院開庭時，丁男矢口否認偷拍，甚至狡辯「喬喬自願在台上展示裸體，並無秘密可言」他也不知道不能對模特兒進行拍攝或錄影，在場的畫家甚至喬喬也沒當場阻止，他強調「我是因為現場燈光昏暗看不清楚，才會喬喬拍照，以便繪畫」。

對於丁男說詞則遭畫室老闆打臉，他解釋，由於畫室空間有限，每次參與活動畫家人數最多10餘人，人體模特兒在繪畫期間展示裸體時，畫室的門及窗簾都會關閉，門也會上鎖，除了參與的畫家、模特兒及畫室工作人員外其他人不得任意進出場地，畫室外也沒辦法看到畫室內動態。

畫室老闆也強調若畫家在現場未繪畫完成，在模特兒同意下，一併由畫室工作人員對模特兒拍照出售給需要的畫家，一律杜絕畫家自行拍照，參加繪畫活動的畫家都知道這項制度，而售出的照片所得全數則歸模特兒。

▼丁姓男子以手機偷拍裸體人體模特兒。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲▼鬧鐘,睡覺,賴床,枕頭,手機。（圖／取自免費圖庫pexels）

遭偷拍的人體模特兒喬喬向法官表示，她發現丁男拿出行動電話朝她方向時，因當下她在工作，無法確定丁男有否有對她進行攝影，所以才沒有當場制止，但是在第2節繪畫期間，再次看見丁男拿出行動電話朝她方向時，她感到不對勁，才在休息時間上前詢問。

法官當庭勘驗扣案手機影片結果，發現一開始錄影畫面上方是喬喬在台上展示身體的影像，畫面左下角則是丁男放在自己腿上的畫紙，播放時間3秒時，維持相同拍攝角度，繼續播放竟是丁男將鏡頭朝喬喬拉近距離拍攝，因此認定丁男在未經許可下偷攝影。

法官認，畫室在場人數雖非單一，然人體模特兒以全裸方式展示身體，且期間門等均會關閉，僅限特定人在場，勘認模特兒非但在主觀上具有隱密性的期待，因此認定刑法第315條之1第2款所稱「非公開之活動」無誤。

士林地院審酌，丁男利用參與人體繪畫活動機會，竊錄喬喬展示身體的畫面，在警詢、偵查、法院審理，均否認犯行，甚至指稱是模特兒自行把衣服脫光，何來隱私可言等詞，顯見他對缺乏尊重他人隱私的法治觀念，對於喬喬心理造成傷害，且迄今未表示悔意及得到諒解，丁男自陳大學肄業，現從事畫家、廟公工作，月收入約5、6萬，領有重度障礙身心障礙證明，依犯竊錄他人非公開活動罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。

►三峽大板根這樣玩最划算

ET快訊
王力宏帶3壯漢堵門？　他一看秒懂「恐怖動機」：1人抓1個
今「落地採檢」再揪15確診！王必勝曝：未來還有高峰
快訊／搜救飛官陳奕有進展！　發現疑似「未彈射降落傘」
「硬闖吾疆男」李靚蕾掀真實身分：大家都知道
快訊／居服員乾妹確診！電子廠280人採檢出爐
呂秋遠10點勸李靚蕾停戰　網一面倒飆罵：沒良心
快訊／食品廠夫妻確診！　職場398人採檢出爐
快訊／蘇花和平隧道南口20歲男墜崖！頭部重創陳屍沙灘
王力宏一句話「逼3孩子面對大眾」！　李靚蕾氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／F-16V失聯！搜救飛官陳奕　發現疑似「未彈射降落傘」

在營區撿到步機槍夜視鏡　2陸軍士官直接A走被移送憲兵隊

參加「人體繪畫」偷拍裸模影照　廟公被抓包辯：自願裸體哪有秘密

台中今晚全市抓酒駕！655警力晚間6點出動　吃薑母鴨別騎車開車

小情侶餐廳親熱　大叔拿豆漿杯怒砸「要打炮去開房間」挨告

快訊／蘇花和平隧道南口20歲男墜崖！頭部重創陳屍沙灘

吉普車陷草叢險墜谷！警救援驚見「後輪懸空」改調挖土機解危

高雄男持「步槍」求復合！女友拒絕　他用槍托狠砸4車洩憤

顏清標連任「鎮瀾宮董座」恐生變　戶籍遭檢舉違規

酒店老闆驚曝神祕數字「0760820」　揪出台灣首位連續性侵殺人魔

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地　林靜儀陪同到院回應了

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

賴薇如爆料茶水婊女星！證據備齊開戰　被罵綠茶婊反擊：妳當小三害別人離婚

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

快訊／F-16V失聯！搜救飛官陳奕　發現疑似「未彈射降落傘」

在營區撿到步機槍夜視鏡　2陸軍士官直接A走被移送憲兵隊

參加「人體繪畫」偷拍裸模影照　廟公被抓包辯：自願裸體哪有秘密

台中今晚全市抓酒駕！655警力晚間6點出動　吃薑母鴨別騎車開車

小情侶餐廳親熱　大叔拿豆漿杯怒砸「要打炮去開房間」挨告

快訊／蘇花和平隧道南口20歲男墜崖！頭部重創陳屍沙灘

吉普車陷草叢險墜谷！警救援驚見「後輪懸空」改調挖土機解危

高雄男持「步槍」求復合！女友拒絕　他用槍托狠砸4車洩憤

顏清標連任「鎮瀾宮董座」恐生變　戶籍遭檢舉違規

酒店老闆驚曝神祕數字「0760820」　揪出台灣首位連續性侵殺人魔

宿舍「挖礦」賺錢怒控校方侵佔　台科大反駁回應曝光

陸「萬億城市俱樂部」增至24座　「世界工廠」東莞市GDP大突破

辛度新年展望學習「新武器」　提升技術直指世錦賽、亞運

台14甲線合歡山路段路面結冰　武嶺至松雪樓限加掛雪鏈通行

大聯盟解除封館有望？　等了1個月本周首度協商

中州科大烏干達學生淪過勞學工　范雲轟：把國際學生當人口販運

國民黨中常委力挺朱立倫　提案召開「黨是會議」布局2022

摩根大通CEO警告紐約員工！　不打疫苗「不會有薪水」

王力宏12年私人助理PTT秒封「王的男人」　李靚蕾認證：對你唯命是從

今晨4長程航班再+15確診！王必勝曝：未來3天還有一波高峰

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

社會熱門新聞

龐建國凌晨4點3度傳「不公不義台灣，我生不如死」

顏清標連任「鎮瀾宮董座」恐生變　戶籍遭檢舉違規

年輕人穿單薄衣物衝武嶺　警找到發抖失溫的他

不是你啦！員警喊「全部趴下」寵物萌狗跟毒蟲主人一起趴地

一家10口擠破屋遭蛇擾　遭爆擁「千坪土地」

酒店老闆驚曝神祕數字「0760820」　揪出台灣首位連續性侵殺人魔

快訊／蘇花和平隧道男口20歲男墜崖身亡

賴萬枝性侵女秘書案　判賠43萬餘

桃園休旅車左轉撞遛狗男　柴犬死亡

把握黃金72小時！　國軍海陸空搜索上尉飛官陳奕

現主時！連千毅恐嚇網友遭起訴

大學生出遊返家遭輾爆頭　同學嚇傻

陳奕是「空軍暖男」　學長殉職他送母親節卡片

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

更多熱門

相關新聞

偷拍唱片高層裸照　按摩男躲過刑責

偷拍唱片高層裸照　按摩男躲過刑責

兩岸知名唱片公司某男性高層，去年請曾姓友人幫忙安排按摩師到家中服務，結果高層不小心睡著，隔沒多久，曾男秀出他的裸體影片勒索800萬元，這名唱片高層連續8個月付款64萬6千元後提告，檢察官日前依恐嚇取財罪起訴曾男，至於幫高層按摩卻趁機偷拍的林男，因超過告訴期，11日獲得不起訴處分。

碩士生成偷拍狼　多次從縫隙偷錄女生如廁

碩士生成偷拍狼　多次從縫隙偷錄女生如廁

她失蹤叢林　警見偷拍片大驚：河裡都鱷魚

她失蹤叢林　警見偷拍片大驚：河裡都鱷魚

躲火車站女廁偷拍　他當庭道歉判決出爐　

躲火車站女廁偷拍　他當庭道歉判決出爐　

教育局「手槍哥」　偷拍裙底又被逮

教育局「手槍哥」　偷拍裙底又被逮

關鍵字：

妨害秘密人體模特兒偷拍廟公畫家裸體

讀者迴響

熱門新聞

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

李靚蕾崩潰　王力宏親曝「闖吾疆3男身份」！

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

李靚蕾曝監視器畫面！　王力宏趴門對峙、第3人躲角落

王力宏一出關就衝突！李靚蕾轟他「帶3陌生男硬闖」：孩子們嚇哭了

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

李靚蕾曬私訊狠打臉By2妹Yumi！揭「21天沒收到證據」真相

快訊／蕾神震怒！8點開錘「將公開不堪證據」

快訊／李靚蕾控「帶3男硬闖吾疆」嚇哭小孩　王力宏深夜反擊

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

「三級離我們不遠了！」專家曝這2天是關鍵

王力宏友人「熟黑道」有前科！李靚蕾崩潰發不自殺聲明

Omicron太強！專家：只戴一個外科口罩沒用

有確診者足跡經過　北投明德郵局、小7停業一天

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面