參加「人體繪畫」偷拍裸模影照　廟公被抓包辯：自願裸體哪有秘密

▲丁男參與人體繪畫活動，竟持手機偷拍裸體模特兒。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市丁姓男子參加人體繪畫活動，明知人體模特兒在繪畫期間展示裸體時，僅供參與繪畫活動畫家在現場繪畫，且禁止畫家使用電子設備對模特兒拍照或錄影，豈料他竟持錄影功能手機偷拍人體模特兒，當場遭抓包。審理時，他辯稱「擔任模特兒是自願在台上展示裸體，並無秘密可言」，士林地院審結，依妨害秘密判處有期徒刑3月。

判決指出，現為廟公、畫家的丁男在去年3月6日在小安老闆（化名）經營的個人工作繪畫室，參與人體繪畫活動，但他明知人體模特兒裸體是僅供參與繪畫活動的畫家在現場繪畫，禁止畫家們使用電子設備對模特兒拍照或錄影，但他仍持小米手機對裸體模特兒喬喬（化名）偷拍2部影片、1張照片，喬喬當場覺得有異，在休息時間上前質問丁男，並通知畫室老闆處理。

法院開庭時，丁男矢口否認偷拍，甚至狡辯「喬喬自願在台上展示裸體，並無秘密可言」他也不知道不能對模特兒進行拍攝或錄影，在場的畫家甚至喬喬也沒當場阻止，他強調「我是因為現場燈光昏暗看不清楚，才會喬喬拍照，以便繪畫」。

對於丁男說詞則遭畫室老闆打臉，他解釋，由於畫室空間有限，每次參與活動畫家人數最多10餘人，人體模特兒在繪畫期間展示裸體時，畫室的門及窗簾都會關閉，門也會上鎖，除了參與的畫家、模特兒及畫室工作人員外其他人不得任意進出場地，畫室外也沒辦法看到畫室內動態。

畫室老闆也強調若畫家在現場未繪畫完成，在模特兒同意下，一併由畫室工作人員對模特兒拍照出售給需要的畫家，一律杜絕畫家自行拍照，參加繪畫活動的畫家都知道這項制度，而售出的照片所得全數則歸模特兒。

▼丁姓男子以手機偷拍裸體人體模特兒。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

遭偷拍的人體模特兒喬喬向法官表示，她發現丁男拿出行動電話朝她方向時，因當下她在工作，無法確定丁男有否有對她進行攝影，所以才沒有當場制止，但是在第2節繪畫期間，再次看見丁男拿出行動電話朝她方向時，她感到不對勁，才在休息時間上前詢問。

法官當庭勘驗扣案手機影片結果，發現一開始錄影畫面上方是喬喬在台上展示身體的影像，畫面左下角則是丁男放在自己腿上的畫紙，播放時間3秒時，維持相同拍攝角度，繼續播放竟是丁男將鏡頭朝喬喬拉近距離拍攝，因此認定丁男在未經許可下偷攝影。

法官認，畫室在場人數雖非單一，然人體模特兒以全裸方式展示身體，且期間門等均會關閉，僅限特定人在場，勘認模特兒非但在主觀上具有隱密性的期待，因此認定刑法第315條之1第2款所稱「非公開之活動」無誤。

士林地院審酌，丁男利用參與人體繪畫活動機會，竊錄喬喬展示身體的畫面，在警詢、偵查、法院審理，均否認犯行，甚至指稱是模特兒自行把衣服脫光，何來隱私可言等詞，顯見他對缺乏尊重他人隱私的法治觀念，對於喬喬心理造成傷害，且迄今未表示悔意及得到諒解，丁男自陳大學肄業，現從事畫家、廟公工作，月收入約5、6萬，領有重度障礙身心障礙證明，依犯竊錄他人非公開活動罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。