馬克醫師提告了！女粉IG貼「唯一老公」被打臉　竟譙：暗殺賤男妓

▲網紅馬克醫師在網路有眾多粉絲追蹤，卻遭瘋狂女粉絲性騷恐嚇。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

擁有俊帥外型的網紅醫師李俊豪在臉書粉絲專頁擁有近萬人、IG擁有4萬人追蹤，並經常接受媒體採訪、上電視講述醫療知識能見度相當高，但近來李醫師臉書粉專、IG經常遭一名盧姓女粉絲發訊息騷擾，甚至對外聲稱與李醫師已登記結婚，李俊豪不滿女方發布假訊息並經常透過網路不實貼文、訊息造成他極大困擾，16日下午1時許到大安警分局羅斯福路派出所對盧女提告性騷擾防治法。

▲網紅馬克醫師在網路有眾多粉絲追蹤，卻遭瘋狂女粉絲性騷恐嚇。（圖／翻攝馬克醫師IG）

根據李俊豪在個人臉書粉專「馬克醫師 （Dr Marcus）」發文自清表示，疑似居住台中的盧女對外聲稱與李醫師結婚，該女粉絲不但散播不實訊息，並以看診求合照方式對外營造與李醫師親暱互動假象，甚至透過IG貼文聲稱李俊豪是她「唯一老公」後來遭李發文揭穿後，惱怒PO恐嚇貼文「賤男妓不知道哪一天被我暗殺」

李醫師認為盧女PO文已影響他工作生活甚鉅，16日下午到大安警分局羅斯福路派出所提告性騷擾、並檢附網路PO文、訊息截圖等相關證據，警方依規定受理後，依性騷擾防治法性騷申訴流程，將案件交由台北市政府勞工局傳喚兩造召開性平會調查。

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