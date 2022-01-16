控員警在車上睡覺　男嬉鬧比YA錄影PO網！苓雅分局曝真相

▲一名男子在警車旁比YA，還指控員警睡覺。（圖／翻攝社會事群組）

記者吳奕靖／高雄報導

一名網友在網路發布影片，表示有人指控有員警在高雄市苓雅區大順三路一家KTV前，坐在車內進行守望勤務同時「睡覺」，畫面中一名男子還錄下自己比YA的影片；高雄市苓雅分局正式回應：「由於影片拍攝畫面無法清楚得知員警是否在車內睡覺，將由本分局督察組進一步查處並詢問網友釐清相關細節。」

網友po出的影片，搭配輕快的音樂，內容是一名男子靠近警車，同時在警車旁邊比YA，看似自以為很有趣，發文時還說明這是15日凌晨，苓雅分局在大順三路某家KTV前守望執行公務，並且未經查證就指控「員警睡覺」，引發網友討論。

▲一名男子在警車旁比YA，還指控員警睡覺 。（圖／翻攝社會事群組）

網友發文時還不忘幫警察解套，「第一線警消同仁在執勤時，長期處在緊繃的狀態，相當辛苦，希望能多給員警鼓勵和支持」；對此高雄市苓雅分局回應：因應轄區治安需求，三多路派出所員警於1月15日凌晨於大順三路某KTV前執行治安熱區守望勤務，依執行定點守望勤務規定，為執行每2小時，於第二小時前30分鐘可於車內執行守望，惟有突發事故仍需即時處置」，表示員警坐在車內並沒有違反規定。

另外網友指稱員警在車內睡覺，疑似違反勤務規定部分，由於影片拍攝畫面無法清楚得知員警是否在車內睡覺，苓雅分局督察組將會進一步查處並詢問網友釐清相關細節。不過有媒體詢問為何員警當下沒有制止這名男子行為？警方表示，這名男子僅是在警車旁錄影比YA，並沒有任何違法情事，所以沒有符合盤查要件，同時警車停放位置是在大馬路旁，是屬於公共空間，員警也沒有權力要求對方「不准拍攝」的法源依據。