專賣店也在瘋！整排APPLE桌布「全是美輪姨」笑噴：嫌不夠忙嗎

▲原PO在蘋果專賣店看到一幕，讓網友都笑翻。（圖／爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

近日網上掀起一陣「美輪明宏」熱潮，據傳只要把桌布換成「金黃色美輪阿姨」就會有金錢運、「亮粉色美輪阿姨」則是會有桃花。就有網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一張照片，只見他踏進Apple專賣店，看到眼前一幕，忍不住拿出手機拍下，直呼連蘋果都要「祈求生意興隆」，畫面讓其他人也笑噴。

這位網友拍下照片，只見他在Apple專賣店中，看到有一排手機的設定畫面特別繽紛，畫面上是個金髮女子，身穿金、藍、紫、桃紅等5件不同顏色的禮服，而這個人不是別人，正是這幾日最夯的開運美輪阿姨。這一幕讓原PO不禁貼了一個睜大雙眼的表情符號，「店家紛紛換上了美輪阿姨桌布，祈求生意興隆。」

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▲一排美輪阿姨讓原PO看呆。（圖／爆廢公社公開版）

照片一出，其他人也紛紛笑出來，「大家發大財的概念」、「會不會她業務量變高，結果失靈了」、「美輪好忙」、「他們（蘋果）已經夠忙啦」、「阿姨……我不想努力」、「俺已經數不清這是第幾個『美輪風』了。」

也有網友表示，「專賣店是不能這樣用的，肯定是客人亂搞」、「換完美輪阿姨的第三天，我剛剛去刮刮樂，中了人生第一次的一萬元，重點我還忘記拍照留念」、「別人都是刮刮樂中獎、尾牙中獎、抽獎中獎、業績爆量的，全台應該只有我是倒垃圾撿到烏龜的吧！」

本站日前報導，《瘋換「美輪明宏」桌布！6色招好運功效曝 網實測認證：有意外之財》，網路流傳的「美輪明宏都市傳說」還提到，換不同色系的照片可以帶來不同功效：

金色系：提升財運

粉色系：提升桃花運

紫色系：提升健康運

藍色系：提升工作運

白色系：消除厄運、淨化心靈

美輪明宏年輕的黑白照：可提升整體運勢

正因如此，還有不少網友就將美輪明宏的「各色」照片拼貼成一張，希望2022年能夠好運大爆發。