西堤、聯邦確診店家何時復業？鄭文燦：都在隔離，短期無法營業

▲西堤、聯邦確診店家何時復業？鄭文燦表示：都在隔離，短期恢復營業難。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

國內今天新增51例新冠肺炎，其中，10例本土確診案，8例與桃園市西堤中壢中山店有關。針對西堤和聯邦銀行健行分行因有人確診目前都停業，何時會恢復營業？桃園市長鄭文燦16日於防疫說明會表示，目前這兩個地方都沒辦法恢復營業，原因是所有人員都在隔離，而且要隔離14天，所以短期間內不會復業。

至於，這次疫情從西堤餐廳用餐匡列許多人確診的案例，指揮中心雖然尚未宣布禁止內用，桃園是否要考慮調整餐廳的內用的規定，市長鄭文燦說：目前餐廳的感染途徑是人跟人的接觸感染，或者環境污染，將會請CDC的防疫專家做進一步的確認？而餐廳的防疫規範事實上要提高，像這次西餐廳是1人1客，但是多少都會有這個互相的交談、或者是互相的交流活動，這部分市府將會進一步研議。

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▲西堤餐廳用餐引發多人確診。（圖／市府提供）

衛生局長王文彥則對於媒體詢問，上述兩個地方如果要恢復營業的話，是否要進行環境採檢跟多次的清消表示，目前該局先暫訂一個禮拜快到了，期間並清消3次後，還要再做採檢。

王文彥說，據其所知，西堤是每天一定消毒，未來不排除，餐廳在包括廚房、廁所、餐盤的消毒，盡可能用最高標準來檢視，希望不只是西堤，整個全國的餐廳在這時候都要高標準來檢視。因為吃飯是有口水沾污，所以整個流程，應該還要再各個餐廳都還要再檢視一次。