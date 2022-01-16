　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／又增3學校停課！桃園衛生局深夜通知：中壢區3校停課14天

▲針對外傳台鐵人員前往桃園某醫院就醫，事後收到居家隔離通知，桃園市衛生局27日提出澄清，圖為衛生局入夜後仍然燈火通明。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市衛生局。（圖／記者沈繼昌攝）

記者柯振中、楊淑媛／桃園報導

新冠本土疫情持續延燒，桃園市衛生局16日深夜緊急通知，17日開始內壢國小、佳音英語元生分校以及美奇幼兒園停課14天。

依據桃園市教育局說法，3間學校停課14天，是因為有新確診者。至於詳細過程仍待釐清。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園市先前停課資訊如下：

一、停課14天：

1. 華勛國小及附幼 （至1／23）

2. 普仁國小及附幼 （至1／23）

3. 翰林安親班（至1／23）

4. 興仁國小及附幼（至1／21）

5. 中壢高商（含進修部）（至1／28）

6. 東興國中（至1／27）

7. 方華補習班（至1／28）

8. 內壢國小（至1／29）

9. 美奇幼兒園（至1／29）

10.佳音英語元生分校（至1／29）

二、預防性停課1天：

1. 中壢國中（個案採檢陰性，1／17安排消毒並採線上授課，1／18恢復實體上課）

2. 中壢家商（個案採檢陰性，1／17安排消毒並採線上授課，1／18恢復實體上課）

3. 武陵高中（個案採檢陰性，1／17安排消毒並採線上授課，1／18恢復實體上課）

4. 中興國中（個案採檢陰性，1／17安排消毒並採線上授課，1／18恢復實體上課）

5. 治平高中（1／17）

6. 中原大學（1／17）

7. 啟英高中（1／17）

三、備註:

1.楊梅幼兒園楊梅分班（個案篩檢陰性，1／17復課）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／又增4學校停課！桃園衛生局通知：中壢區3校停課14天
快訊／台鐵驚傳死傷事故！「行人闖鐵軌」撞自強號

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

尾牙抽賓士…「全公司25人」13年資深員工爽翻　老闆來電讓他哭了

快訊／又增4學校停課！桃園衛生局深夜通知：中壢區3校停課14天

快訊／天母家樂福突宣布「停業大清消」！　網抖：爆不完

快訊／士林「台灣科教館」驚傳確診者足跡！　明日全館緊急清消

快訊／職員曾到西堤吃飯！楊梅幼兒園採檢結果出爐

「確診者足跡」進入新竹巨城！　林智堅緊急在臉書發文

看電影燈突全亮「發現確診者」　藏壽司客人吃一半被清場：毛毛的

快訊／SOGO百貨新竹店緊急閉店清消　藏壽司巨城店也暫停3天

回娘家顧病母！老公約剛失戀學妹「帶回家」　兒子脫口1句她氣炸了

Omicron防疫等級「台灣最低」！　醫預言：確診暴增不遠了

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

曾沛慈結婚了！曝婚紗照：祝我們幸福　「自彈自唱求婚」讓她感動爆哭

王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

銀車台74線高速追撞保時捷！　一陣刺耳急煞...駕駛：陽光害的

西堤+6！CDC防疫人員也確診　陳時中曝北北基桃WFH可能性

北北基桃準備居家上班？ 陳時中曝可能性

黃金鼠吊單槓「腳掌開花」　被發現一臉懵：練個核心

尾牙抽賓士…「全公司25人」13年資深員工爽翻　老闆來電讓他哭了

快訊／又增4學校停課！桃園衛生局深夜通知：中壢區3校停課14天

快訊／天母家樂福突宣布「停業大清消」！　網抖：爆不完

快訊／士林「台灣科教館」驚傳確診者足跡！　明日全館緊急清消

快訊／職員曾到西堤吃飯！楊梅幼兒園採檢結果出爐

「確診者足跡」進入新竹巨城！　林智堅緊急在臉書發文

看電影燈突全亮「發現確診者」　藏壽司客人吃一半被清場：毛毛的

快訊／SOGO百貨新竹店緊急閉店清消　藏壽司巨城店也暫停3天

回娘家顧病母！老公約剛失戀學妹「帶回家」　兒子脫口1句她氣炸了

Omicron防疫等級「台灣最低」！　醫預言：確診暴增不遠了

快跟緊他們！「幫朋友招財」4星座公開…買樂透揪金牛、第1名賺翻天

袁詠儀「素顏0偽裝」低調當志工！　社區幫做核酸檢測…網讚爆

尾牙抽賓士…「全公司25人」13年資深員工爽翻　老闆來電讓他哭了

張衛健曝「劉德華是我的恩人」！　吐30年前淵源：他親自演給我看

高雄大寮民宅頂樓5人險送命！深夜連3把火是他放的

被瘋傳性騷擾羅志祥！孫德榮攤牌「找到藏鏡兇手」：他現在也不好過

綠委提核食改叫「福食」　侯友宜：人民健康最重要

台中瞎妹喝茫「只穿內褲」到大樓借廁所　管理員嚇傻報警！她問：我幾年次？

生活熱門新聞

桃園衛生局深夜通知　中壢區3校停課14天

看電影燈突全亮「有確診者」　藏壽司也清場

「Omicron指數級爆增」不遠了！　醫驚曝1數據：台灣最低

「姊姊兒子的女兒」叫我什麼？正解曝光

天母家樂福突宣布「停業大清消」！

第3劑選法公開！　專家曝「打同廠牌嚴重後果」

即／SOGO百貨新竹店緊急清消　藏壽司也暫停3天

工程師想「領完年終秒閃人」　網誠實：我隔天就辭

5星座過年偏財運旺翻天　第2名可能中大獎變暴發戶

北北基桃準備居家上班？陳時中回應了

士林科教館出現確診者足跡

桃園確診女回苗栗探親　匡列50人PCR皆陰性　

收到公司通知　「開始遠距」他一驚：爽耶

職員曾到西堤吃飯！楊梅幼兒園採檢出爐

更多熱門

相關新聞

快訊／聯邦健行分行明再停業1天！　環境採檢中

快訊／聯邦健行分行明再停業1天！　環境採檢中

聯邦銀行桃園健行分行受桃機群聚染疫事件影響，多名行員確診，因此，在上週決定停業3天，原本要在明（17）日恢復營業，但今日晚間緊急宣布，明日再停業一天。

快訊／又有新案！北市：外縣市確診者「曾去科教館、兒童新樂園」

快訊／又有新案！北市：外縣市確診者「曾去科教館、兒童新樂園」

天母家樂福突宣布「停業大清消」！

天母家樂福突宣布「停業大清消」！

新竹2科大足跡曝　手搖店、超市清消+停業1天

新竹2科大足跡曝　手搖店、超市清消+停業1天

確診學生曾去吃壽司　新竹巨城提早打烊

確診學生曾去吃壽司　新竹巨城提早打烊

關鍵字：

桃園新冠新冠疫情確診新冠肺炎停課

讀者迴響

熱門新聞

桃園衛生局深夜通知　中壢區3校停課14天

《木曜》後製失誤…圖文作家洋蔥「真面目首曝光」！

快訊／打完第3劑莫德納2天！嘉義女呼吸困難送醫不治

行人撞自強號　警方緊急處理中

Toyz落淚喊對不起丁特、史丹利

看電影燈突全亮「有確診者」　藏壽司也清場

快訊／又有新案！北市：外縣市確診者「曾去科教館、兒童新樂園」

快訊／松山區男子陳屍超商！警封鎖現場

「Omicron指數級爆增」不遠了！　醫驚曝1數據：台灣最低

雷／《全明星3》錢薇娟說重話！　曝李芷婷非常不開心

雷／《全明星3》紅隊「練習就決定名單」　林昀希錯愕

騎車外套怎選？網推「平價服飾天王」：超保暖

「姊姊兒子的女兒」叫我什麼？正解曝光

水逆ing！唐綺陽點出國際往返防疫　農曆年前交通要注意

天母家樂福突宣布「停業大清消」！

更多

最夯影音

更多
東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸
東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

曾沛慈結婚了！曝婚紗照：祝我們幸福　「自彈自唱求婚」讓她感動爆哭

曾沛慈結婚了！曝婚紗照：祝我們幸福　「自彈自唱求婚」讓她感動爆哭

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面