快訊／又增3學校停課！桃園衛生局深夜通知：中壢區3校停課14天

▲桃園市衛生局。（圖／記者沈繼昌攝）



記者柯振中、楊淑媛／桃園報導

新冠本土疫情持續延燒，桃園市衛生局16日深夜緊急通知，17日開始內壢國小、佳音英語元生分校以及美奇幼兒園停課14天。

依據桃園市教育局說法，3間學校停課14天，是因為有新確診者。至於詳細過程仍待釐清。

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桃園市先前停課資訊如下：

一、停課14天：

1. 華勛國小及附幼 （至1／23）

2. 普仁國小及附幼 （至1／23）

3. 翰林安親班（至1／23）

4. 興仁國小及附幼（至1／21）

5. 中壢高商（含進修部）（至1／28）

6. 東興國中（至1／27）

7. 方華補習班（至1／28）

8. 內壢國小（至1／29）

9. 美奇幼兒園（至1／29）

10.佳音英語元生分校（至1／29）

二、預防性停課1天：

1. 中壢國中（個案採檢陰性，1／17安排消毒並採線上授課，1／18恢復實體上課）

2. 中壢家商（個案採檢陰性，1／17安排消毒並採線上授課，1／18恢復實體上課）

3. 武陵高中（個案採檢陰性，1／17安排消毒並採線上授課，1／18恢復實體上課）

4. 中興國中（個案採檢陰性，1／17安排消毒並採線上授課，1／18恢復實體上課）

5. 治平高中（1／17）

6. 中原大學（1／17）

7. 啟英高中（1／17）

三、備註:

1.楊梅幼兒園楊梅分班（個案篩檢陰性，1／17復課）

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