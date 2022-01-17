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德州猶太教堂4人質遭脅持案　英國籍凶嫌背景曝

▲▼美國德州猶太教堂傳4人遭挾持　警匪談判中。（圖／達志影像／美聯社）

▲警匪對峙10小時落幕，兇嫌遭擊斃。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社費城16日綜合外電報導

歷時約10小時的猶太教堂人質事件已經落幕，美國聯邦調查局證實，脅持人質的嫌犯是英國籍公民阿卡拉姆，總統拜登則稱這起事件是「恐怖行為」。

法新社報導，美國聯邦調查局（FBI）指出，已喪命的嫌犯是現年44歲的阿卡拉姆（Malik Faisal Akram），他在這個週末脅持4名人質。

FBI在德州達拉斯的分支發表聲明說：「目前沒有跡象顯示有其他共犯。」

一名美國官員告訴美國廣播公司（ABC），阿卡拉姆聲稱是巴基斯坦籍神經學家席迪圭（Aafia Siddiqui）的哥哥。席迪圭因槍殺士兵及FBI幹員而在2010年被判處坐牢86年，目前正在服刑，阿卡拉姆要求釋放席迪圭。

這名神經學家目前被關押在德州沃斯堡（Fort Worth）的聯邦監獄，委任律師阿爾巴利（Marwa Elbially）發聲明告訴美國有線電視新聞網（CNN），阿卡拉姆不是席迪圭的哥哥，席迪圭的家屬更是譴責阿卡拉姆「令人髮指」的犯行。

而拜登則指出，這起事件就是「恐怖行為」，並說他和司法部長都還無法得知案情的全貌，不過據說嫌犯在市面上購得作案的武器，但是很顯然就目前所知根本沒有他所聲稱的炸彈，阿卡拉姆曾在遊民收容中心過夜。

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