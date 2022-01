美2億防疫用品丟室外！慘遭暴雨轟炸發霉報廢　媒體詢問高官才想起

▲美國聖馬刁郡政府被踢爆隨意棄置全新的防疫用品。此為示意圖,與本新聞無關。(示意圖/取自免費圖庫Unsplash)

記者葉睿涵/綜合報導

美國新冠疫情未見趨緩,平均每46秒就有1人染疫後死亡,然而加州聖馬刁郡(San Mateo)最近卻被媒體踢爆,政府用公帑購買的百萬防疫用品,被官員隨意棄於室外長達數月,任其在露天被風吹雨淋,導致部分珍貴的防疫用品損壞發霉,但官員卻等到媒體求證時才猛然想起這件事。

After nearly $10 million of PPE was rained on outside the San Mateo County Event Center, the Marines have been called in to do an inspection. https://t.co/fJOVa0566G pic.twitter.com/Bwu4R45zFC