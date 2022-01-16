美2億防疫用品丟室外！慘遭暴雨轟炸發霉報廢　媒體詢問高官才想起

▲美國聖馬刁郡政府被踢爆隨意棄置全新的防疫用品。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者葉睿涵／綜合報導

美國新冠疫情未見趨緩，平均每46秒就有1人染疫後死亡，然而加州聖馬刁郡（San Mateo）最近卻被媒體踢爆，政府用公帑購買的百萬防疫用品，被官員隨意棄於室外長達數月，任其在露天被風吹雨淋，導致部分珍貴的防疫用品損壞發霉，但官員卻等到媒體求證時才猛然想起這件事。

After nearly $10 million of PPE was rained on outside the San Mateo County Event Center, the Marines have been called in to do an inspection. https://t.co/fJOVa0566G pic.twitter.com/Bwu4R45zFC — ABC7 News (@abc7newsbayarea) January 15, 2022

美媒ABC7日前接獲線報稱，聖馬刁郡活動中心外放置了數千箱全新的防疫用品，而且在下雨也未有雨棚遮擋，甚至還有部分爆開的紙箱直接被雨水灌入，導致珍貴的防疫用品濕透發霉。報導稱，紙箱裡的防疫物資大多為個人防護用品（PPE），其中包含防護服、面罩、護目鏡和漂白水等清潔用品，整批物資估值恐高達700萬美元（約新台幣2億元）。

郡長卡拉吉（Mike Callagy）坦言，這是因為置放防疫用品的活動中心去年9月要辦活動，因此他們便將防疫用品移到室外，之後卻沒有物歸原位，導致物資在10月連場暴風雨下被雨淋壞。他也承認，直至媒體向他求證前，他都還不知道這批物資連月被棄於室外，但他目前已下令官員將防疫用品搬回室內，並點算還有多少物資可以被挽救。

San Mateo County workers are scrambling to clean up a mess uncovered by the ABC7 I-Team. More than $10 million worth of precious personal protective equipment-- purchased with your tax dollars - was left outside in the rain. https://t.co/M19Gxb4pc1 — ABC13 Houston (@abc13houston) January 15, 2022

卡拉吉表示，由於數目龐大，因此政府難以估算這起事故的實際損失金額，但他保守估計至少已造成逾百萬損失，「我會為這次的失誤負上全部責任，並採取預防措施，確保類似事件不會再發生」。政府目前也已聘請一名外部調查人員來釐清責任歸屬。卡拉吉向公眾保證，這起事故不會影響政府為前線提供安全裝備的能力，因此民眾不需要感到擔心。

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