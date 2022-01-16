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美教堂挾持案落幕！僵持10hrs驚爆槍戰　4人質全獲救、槍手死亡

▲▼德州猶太教堂劫持人質事件。（圖／路透）

▲德州一家猶太教堂15日爆發劫持人質事件，當局緊急派出特警和談判專家到場援助，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國德州一座猶太教堂在當地時間15日發生劫持人質事件。當局接獲投報後立刻派出特種部隊和談判專家與劫持者談判，雙方在僵持10小時後，現場傳出一聲巨響和槍戰聲，最後警方成功救出所有4名人質，而劫持人質的槍手則被證實死亡。總統拜登隨後發布聲明表示，他很感恩事情能以這樣的結局落幕。

據美媒報導，15日上午10點41分，一名與伊斯蘭極端分子有關的槍手闖入了德州科利維爾（Colleyville）一座正在進行禮拜的猶太教堂，並劫持了一名拉比和3名普通民眾。劫持者聲稱自己帶有炸彈，且手持「不明武器」，場面十分驚心。

▲▼德州猶太教堂劫持人質事件。（圖／路透）

警方接獲投報後，立刻派出特種武器和戰術部隊（SWAT）與談判專家前往現場，希望嫌犯能釋放人質。同時，警方也迅速疏散附近民眾，避免無辜者受到牽連。外媒援引美國官員消息指出，嫌疑人自稱為西迪基（Aafia Siddiqui）的親人，並要求美方立刻釋放西迪基。

西迪基是一名巴基斯坦女神經學家，她曾在2010年因傷害美國特工和為伊斯蘭激進組織基地（al-Qaeda）工作，而被美國法院判處86年監禁，但CNN指出，西迪基的辯護律師否認西迪基與其家人和這起劫持人質事件有關。

▲▼巴基斯坦女神經學家西迪基。（圖／達志影像／美聯社）

▲劫持者要求美方釋放與基地組織有關係的巴基斯坦女神經學家西迪基。（圖／達志影像／美聯社）

在警方與劫持者僵持10小時後，現場傳出一聲巨響和一陣激烈的槍戰聲，隨後德州州長艾伯特（Greg Abbott）就在推特證實，所有的人質都已平安獲救。一位不願透露姓名的執法官員告訴美聯社，劫持人質的綁匪已經死亡，不過警方並未說明劫持者是被警方擊斃或自殺。

美國總統拜登在15日晚間發布聲明表示，他很感恩事情能以這樣的結局落幕，「我們將在未來幾天了解更多有關劫持者動機的詳情，但我要對任何意圖散播仇恨的人明確表示，我們嚴厲反對反猶太主義和極端主義在這個國家崛起。今晚所有執法人員的表現讓我們所有人感到自豪」。

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