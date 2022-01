正妹比賽看一半「露乳狂晃」！男人歡呼超嗨　地方媽媽出手了

▲美國一名女子看比賽期間露出雙峰,部分在場民眾興奮歡呼。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

美國加州天使球場8日舉辦Anaheim 1 Supercross摩托車越野錦標賽,觀眾席一名女子情緒激動露出傲人雙峰,嘴巴咬著啤酒杯、手扶在乳房旁邊興奮狂晃,讓在場部分民眾看了超嗨。不過另名女子見狀感到相當不滿,認為現場還有孩童在場,這種行為並不恰當,雙方爆發衝突,事後2人都被警方請出場。

鏡報報導,這名露乳女子原本的衣著就很性感,上身除了外套,就只有一件低胸黑色緊身衣,且她看比賽時相當興奮,突然伸手把上衣向下扯開,朝著比賽現場及人群露出雙峰,不但晃動身體,甚至還用手捧著乳房抖奶,現場部分的人爆出歡呼聲。

不過,另名身穿灰衣的女子見狀感到不滿,直接衝上前狂吼「這裡有孩子」,要求露乳女子把衣服穿好,並向周邊群眾解釋制止女子露出胸部的理由。

然而一旁以男性為主的群眾開始發出噓聲,灰衣女無奈之下只好選擇離開,但就在她走回位子的路途中,有人朝她潑啤酒,讓她氣得衝回露乳女的位置,氣氛相當火爆。

警方獲報後也到場處理,把兩名女子都請出場,無人被捕。不過這段影片目前已經在網路瘋傳,引發討論。

Woman Flashes her Boobs.

Mother gets mad her kids saw Boobs.

Crowed throws beer on mad mother. pic.twitter.com/2SPUrw61Hj