一次集滿13款！超帥「鋼彈聯名口罩」來了　3大機體現身帥炸

▲超帥機動戰士鋼彈聯名口罩來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鋼彈迷肯定要有！近日國內疫情再度升溫，外出一定要戴好口罩，就有口罩品牌找來《機動戰士鋼彈UC》推一系列聯名口罩，無論是印上了完整機體、局部機體通通有，加碼還推迷彩系列，可是有報喪女妖專屬設計款，一共有13款口罩任選，即日起於指定通路就買得到。另，還有超可愛Hello Kitty、BT21聯名韓版4D口罩，通通要收。

▲肯定要收完整機體款。

台灣口罩大廠康匠旗下品牌匠心，攜手香港羚邦集團代理的《機動戰士鋼彈UC》推出3大系列共13款鋼彈聯名口罩，其中，必收「完整機體」系列，有「獨角獸模式」、「新安洲裝甲」與「剎帝利裝甲」3大機體樣式，可以看到口罩上印上超完整機體，帥氣感十足；再來的「局部機體系列」，每盒都能拿到2種款式，分別為「獨角獸模式／獨角獸毀滅模式」及「新安洲模式/吉翁公國」，吉翁陣營支持者絕對要收藏。

▲數位迷彩系列是以機體配色作為設計概念較為低調。

最後是「數位迷彩系列」，該系列是以5款包括獨角獸、新安洲、剎帝利、報喪女妖及薩克機體配色作為設計概念，其中，獨角獸有2種不同款式，分別是紅色燐光的「獨角獸數位迷彩」及綠色燐光的「解放版獨角獸數位迷彩」，鐵粉真的要收，低調設計平日也能戴，且13款口罩還有孩童款，即日起於官網、7-11就能買到。

▲超可愛Hello Kitty、BT21聯名韓版4D口罩。

另，台歐企業近日也推出超療癒Hello Kitty、BT21聯名韓版4D口罩，鐵粉通通要收，其中，Hello Kitty款有黑、金2種顏色選擇，上頭除印上了Kitty，還搭配春節應景小圖，像是燈籠、福春聯等，超級欠收，；而「BT21」聯名款，是低調的藍色口罩搭配滿滿星空設計，鐵粉看了肯定秒融化，預計1月19日於指定通路限量開賣。

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