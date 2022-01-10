超Q造型毯、吸管杯要收！超商最新「跳跳虎」集點　還有維尼系列

▲超商最新「跳跳虎」集點活動來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

開心迎接虎年到！超商祭出最新「跳跳虎集點活動」，特別找來活潑可愛的跳跳虎作為主角，推出一系列療癒小物，其中，像是超實用的保溫吸管杯、隨行餐具組通通超欠收，且一次就有跳跳虎、小豬2款式選擇，還有超暖造型毯、疊疊樂等，加碼再收一系列「小熊維尼」周邊，1月12日起上午10時起限時開跑。

▲▼超實用隨行餐具組、造型毯。

搶搭虎年熱潮，全家找來迪士尼小熊維尼中的可愛跳跳虎作為主角，推出最新「友你太療癒」集點活動，必收冬天必備「跳跳虎造型毯」，攤開來是可愛的跳跳虎模樣，無論是披在肩上保暖還是放在沙發當擺飾，都可愛到不行，還有超實用跳跳虎及小豬款的吸管杯、提袋、餐具組，以及過年就能開玩的「跳跳虎疊疊樂」、看著就能被療癒的「跳跳虎Q版娃娃」，通通超欠收，1月12日上午10時至3月8日限時換。

▲跳跳虎疊疊樂超Q。

▲同步收小熊維尼周邊。

除了集點加價購之外，加碼推可以直接入手的「小熊維尼」系列周邊，有「維尼絨毛迴力車禮盒」、「維尼系列摺疊收納箱」、「維尼造型圍裙」，還有「維尼造型單柄湯鍋」及「維尼造型平底鍋」，實用性超高，同步於1月12日開放購買，每款數量有限、售完為止。

▲雙層陶瓷馬克杯造型時尚可愛。（圖／記者周姈姈攝，下同）

另，7-11自1月1日起也推出「ANNA SUI | HELLO KITTY 新風格時尚集點送」活動，其中，像是「雙層陶瓷馬克杯」及「皮革吊飾購物袋」通通必收，陶瓷馬克杯具防燙手設計，旋轉式杯蓋一推即可飲用，而購物袋材質輕盈，還附收納皮革吊飾。

▲首次有超美水晶球音樂盒。

▲還有限量感應式泡泡洗手機、皮革吊飾購物袋。

這次還有首次推出的「水晶球音樂盒」，限定HELLO KITTY美人魚造型公仔水晶球，還會播放音樂曲目；「感應式泡泡洗手機」則是搭配夢幻粉紅的HELLO KITTY美人魚造型公仔，讓洗手也超療癒；而「香氛擴香瓶組」使用限定造型KITTY擴香木片，搭配不同主題香味營造不同氛圍；還有造型皮革萬用桌墊、多功能雙面被、時尚保溫瓶杯套組、經典圍巾以及時尚隨行化妝包等，無論居家或外出都可愛又時尚。

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