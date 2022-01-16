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快訊／新北樹林工廠深夜火警　建物「全面燃燒」濃煙竄天際

▲▼快訊／新北樹林工廠深夜火警　建物「全面燃燒」濃煙竄天際。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲新北市樹林區一處工廠火警，建物全面燃燒，濃煙直竄天際。（圖／網友Boni Chang授權提供）

記者柯沛辰、游宗樺、陳雕文／新北報導

新北市樹林區味王街一處工廠16日晚間9點57分傳出火警，現場建物全面燃燒。轄區消防局獲報，派出70車、195人到場馳援，目前正在佈水線灌救，所幸暫未傳出有人員受困，但詳細情形及起火原因尚待進一步釐清。

據悉，起火地點在樹林區味王街1號1樓，是得元精密科技有限公司一處工廠，建物為連棟2層樓鐵皮建築，所幸晚間10點53分火勢侷限、11點10分火勢獲得控制、11點21分火勢撲滅，初步確認共燃燒4間鐵皮廠房，燃燒面積共約170坪。

至於內部起火點、起火原因，火調科人員仍在調查中；財損也有待估計。

火警發生當下，許多民眾都在地方社團留言，「山佳國小這裡味道很重」、「好多消防車經過」、「超多輛的，聲音一直沒有停過」、「剛剛經過，煙超濃超大，還看得到火」、「願一切平安，消防人員辛苦了」、「是不是很嚴重？到剛剛44分，大安路還聽到消防車的聲音，願平安」。

▼民眾拍下住家附近畫面，陣陣濃煙不曾間斷。（圖／網友Boni Chang授權提供）

▲▼快訊／新北樹林工廠深夜火警　建物「全面燃燒」濃煙竄天際（圖／網友Boni Chang授權提供）

▲▼快訊／新北樹林工廠深夜火警　建物「全面燃燒」濃煙竄天際。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼消防人員佈水線灌救。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼快訊／新北樹林工廠深夜火警　建物「全面燃燒」濃煙竄天際。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼遠處明顯也可見到濃煙沖天。（圖／網友Zoe Chan授權提供）

▲▼快訊／新北樹林工廠深夜火警　建物「全面燃燒」濃煙竄天際。（圖／網友Zoe Chan授權提供）

▼濃煙不斷向上空竄去。（圖／網友Boni Chang授權提供）

▲▼快訊／新北樹林工廠深夜火警　建物「全面燃燒」濃煙竄天際（圖／網友Boni Chang授權提供）

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