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社會 社會焦點 保障人權

致佳科技惡火連燒9小時　「尾牙日沒上班」1600坪廠區全燒光

記者陳凱力／新竹報導

新竹工業區致佳科技15日晚間9點許發生火警，大量濃煙直竄天際，空氣瀰漫臭味；新竹縣政府消防局表示，獲報後出動33車78人前往搶救，3層樓建物築全面燒燃，現場無人員受傷受困，但廠內堆放大量化學原料，消防人員全力搶救後，在今天凌晨3點11分控制火警，6點22分撲滅，目前正在進行殘火處理。

▲湖口致佳科技大火　惡火吞廠數小時！「內囤化學物」怪手開挖。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼位於湖口光復北路的致佳科技為半導體製造科技產業，主要從事設備機台精密儀器洗淨，廠區約1600坪，為兩棟3層樓廠房連通。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲湖口致佳科技大火　惡火吞廠數小時！「內囤化學物」怪手開挖。（圖／記者陳凱力翻攝）

據了解，位於湖口光復北路的致佳科技於人力銀行網站上顯示資本額為1億、員工人數160人，為半導體製造科技產業，主要從事設備機台精密儀器洗淨，廠區約1600坪，為兩棟3層樓廠房連通。

初步了解，起火位置可能在廠房後方的作業區，由於廠內堆置大量塑膠包材、包裝紙，以及硫酸、硝酸、氫氟酸、強鹼、丙酮、氫氟酸等化學原料，火勢燃燒迅速，外傳起火當晚，是公司尾牙，廠區內無人員上班，等外部看見濃煙後，已經迅速轉為熊熊大火，1600坪廠區歷經約9個小時燃燒，幾乎付之一炬。

目前起火原因仍帶火調科進行調查，財損估計則尚未獲得致佳回應。

▲湖口致佳科技大火　惡火吞廠數小時！「內囤化學物」怪手開挖。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲外傳昨日起火時剛好遇到公司尾牙，因此場內無人員上班，不過說該法尚未獲得致佳證實。

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