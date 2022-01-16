南投透天厝沒關瓦斯起火竄濃煙　3人受困2樓被及時救出

▲南投市民宅火警，消防隊及時救出3名受困民眾（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投市一戶透天厝居民16日上午於廚房煮食，疑似忘記關火而導致失火竄出濃煙，3位民眾一度受困於屋裡、情況危急；南投縣消防局獲報後立即派出多個分隊人車前往灌救，破門搜尋才將受困3人救出屋外，所幸皆無大礙、亦無財物損失，在過年前及時化解一場災厄。

南投消防分隊指出，於10時5分接獲消防局勤指中心通報：南投市忠孝路57號發生住宅火警，且同步告知有人員受困；分隊立即出動6車10人，並群呼義消及支援單位中興、名間、碧興、鳳鳴、草屯、爽文分隊，共7個分隊奔赴現場；消防人員於4分鐘後的10時9分趕抵現場後，立即破門、入室，發現屋內濃煙密佈，由第一組救災人員先找火源，第二組搜救人員則逐層尋找受困民眾。

第一組救災人員於廚房發現火勢（烹飪食物未關火），隨即關閉瓦斯開關；第二組搜救人員於二樓最末間寢室，發現3名待救者在呼救，隨即引導3人至避難空間，指揮官再下達排煙指令、使用排煙機進行排煙後，再將3名受困者救出，燃燒面積初估約為2平方公尺，無財物損失。

南投縣消防局提醒民眾，年關將近，民眾烹飪需求增加，但切記人離火熄，家中也需裝設住宅用火災警報器，才能避免憾事發生。