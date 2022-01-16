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快訊／又有新案！北市：外縣市確診者「曾去科教館、兒童新樂園」

▲台灣科學教育館,科教館（圖／記者李鍾泉攝）

▲台灣科學教育館。（資料圖／記者李鍾泉攝）

記者袁茵／台北報導

台北市天母家樂福、台北市士林區「國立台灣科學教育館」於16日晚間突然宣布，因為有確診者足跡，所以停業清消。對此，台北市衛生局回應，天母家樂福為案17928足跡，是指揮中心已公布的機場防疫人員；而士林科教館與兒童新樂園則是新案，尚未有案號，且非台北市確診者，一切待17日完整說明。

有網友於PTT發文稱，台北市天母家樂福16日貼出公告，16日晚間8時暫停營業，並進行消毒作業，預計18日恢復營業。針對此事，台北市衛生局16日晚間接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，天母家樂福為案17928足跡，也就是指揮中心16日公布的疾管署機場防疫人員，詳細足跡將於17日公布。

至於士林科教館的確診者足跡，台北市衛生局指出，科教館與兒童新樂園接獲通知，有指揮中心尚未公布的新案到過，且並非台北市確診者，待17日中央公布後告知。

針對衛生局稱有確診者到過兒童新樂園，台北捷運公司向《東森新媒體ETtoday》回應，兒童新樂園在營運期間，每2小時就會清消一次遊具、購票設備等，並且於營運結束後、每天營運前做全面性清消，倘若確診者到過室內如美食區等區域，就會將該區域靜置3天，目前因個案未有案號，待中央公布後說明。

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