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台南小吃店遭詐騙！越籍老闆娘收假鈔無助：以為台灣人不會這樣

▲▼越南老闆娘遭詐騙。（圖／翻攝臉書／我是仁德人）

▲越南老闆娘遭詐騙。（圖／翻攝臉書／我是仁德人）

記者柯振中／綜合報導

台南仁德一間越南小吃店日前收到假鈔，老闆娘詢問其他顧客，才知遭到詐騙，難過地說「以為台灣人不會這樣」。仁德派出所得知遭騙事件，也已經積極介入偵辦調查。

台南一名網友在臉書社團「我是仁德人」分享，她11日前往位在勝利路、中正路口的越南小吃店買晚餐，老闆娘突然拿出一張千元鈔票，希望能幫忙分辨真偽，但該張鈔票假得不能再假。

老闆娘相當無奈，當天晚間8點到8點30分左右，有名中年男子拿鈔票來消費，購買了20元的飲料，但她們並非台灣人，當下又過於忙碌，沒辦法即時分辨鈔票的真偽，找了980元給該名中年男子，沒想到竟是收到假鈔。

▼越南老闆娘遭詐騙，無助說「以為台灣人不會這樣」。（圖／翻攝臉書／我是仁德人）

▲▼越南老闆娘遭詐騙。（圖／翻攝臉書／我是仁德人）

老闆娘感到十分難過，來台灣經營生意，凌晨就要起床採買、備料，還要一邊照顧小孩、一邊做生意，沒想到一整天的收入幾乎全被騙走，本來還以為「台灣人不會這樣」。

網友後續補充，除了該間越南小吃店以外，斜對面也有一間同為越南小吃店的店家遭騙，時間幾乎相同，該間店家裝有監視器，可能有拍到長相。

仁德派出所得知此次詐騙案，也著手進行調查，目前仍在調閱監視器，釐清嫌犯的身份。警方也呼籲，年關將近，店家、民眾要提高警覺，注意是否收到假鈔，若發生類似狀況，務必在第一時間報案。

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