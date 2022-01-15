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黑心夫妻網拍攏係假！演唱會票+ 住宿券買空賣空　百人慘挨詐

台南市警刑警大隊科技犯罪偵查隊，查獲專門在臉書及拍賣網站，申請不同假帳號，以買空賣空等手法販售演唱會門票及住宿券等票券詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警刑警大隊科技犯罪偵查隊，查獲專門在臉書及拍賣網站，申請不同假帳號，以買空賣空等手法販售演唱會門票及住宿券等票券詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警刑警大隊科技犯罪偵查隊，據報李姓夫妻檔係在臉書及拍賣網站，申請不同假帳號，以買空賣空等手法販售演唱會門票及住宿券等票券，對被害人進行詐騙，受害者上百人，2夫妻均被通緝，警方循線在高市緝獲2人，起獲二級毒品，全案依法送辦建請聲押，全案正擴大偵辦中。

台南市警刑警大隊科技犯罪偵查隊，查獲專門在臉書及拍賣網站，申請不同假帳號，以買空賣空等手法販售演唱會門票及住宿券等票券詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

科技犯罪偵查隊分析轄內民眾遭假網拍詐欺案，循線查得30歲李姓男子（高雄市人）、28歲余姓女子（高雄市人）等夫妻2人涉有重嫌，清查遭其詐騙之被害人數超過100人，不法獲利新台幣50萬餘元。其中李嫌更因詐欺案遭高雄地院通緝，余嫌亦因詐欺案遭橋頭地檢署及高雄地院通緝，夫妻檔均具通緝犯身分，

台南市警刑警大隊科技犯罪偵查隊，查獲專門在臉書及拍賣網站，申請不同假帳號，以買空賣空等手法販售演唱會門票及住宿券等票券詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

科技犯罪偵查隊調查發現，李姓夫妻檔係在臉書及拍賣網站，申請不同假帳號，以買空賣空等手法販售演唱會門票及住宿券等票券，對被害人進行詐騙。嫌犯於2021年底得知遭檢、院通緝後，即搬離住處開始逃亡，並以他人名義匿蹤於旅館，且居住數日後馬上更換旅館，以逃避警方查緝。

台南市警刑警大隊科技犯罪偵查隊，查獲專門在臉書及拍賣網站，申請不同假帳號，以買空賣空等手法販售演唱會門票及住宿券等票券詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經科技犯罪偵查隊半月蒐證，認時機成熟進行查緝，於1月12日晚上8時23分及8時54分，在高雄市新興區六合二路等地查緝夫妻檔犯嫌到案，查獲贓證物假網拍詐欺案電磁紀錄、手機、筆記型電腦、第二級毒品安非他命1包（毛重0.67公克）、針筒及吸食器等證物，警方在查獲2嫌當下，赫然發現該夫妻檔仍正在網路持續行騙。

台南市警刑警大隊科技犯罪偵查隊，查獲專門在臉書及拍賣網站，申請不同假帳號，以買空賣空等手法販售演唱會門票及住宿券等票券詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方以詐欺、毒品等罪嫌送辦後，由檢方以嫌犯居無定所，有逃亡事實，且反覆實施同一犯罪之虞等事由，建請法院羈押2嫌獲准，現由科技犯罪偵查隊擴大偵辦中。

台南市警刑警大隊科技犯罪偵查隊，查獲專門在臉書及拍賣網站，申請不同假帳號，以買空賣空等手法販售演唱會門票及住宿券等票券詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警刑大大隊長林宏昇呼籲，網路購物定要小心，勿相信過於低價或來路不明的產品，以免受騙。有任何問題及情資，請隨時撥打165反詐騙專線資詢或撥打110報案，共同維護治安。

►最保暖的外套是這種材質！

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