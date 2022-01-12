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晚取貨遭賣家報警！人妻被「FB刑事警察」關切嚇到了　網一看抓包

▲▼哭,傷心,難過。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲網購太晚取貨會被警方關切？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者黃可昀／綜合報導

第一次網購就被報警？一名人妻無奈表示，先前透過臉書第一次在網路買東西，她沒有第一時間去取貨，店家不停傳訊息催促，最後甚至直接報警，她收到警方簡訊嚇得直呼「太扯了！頭一次就嚇到，哪敢買下一次！」結果反被網友點出事有蹊蹺。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，「頭一次網購買東西，領貨日期還沒到，就接到警局通知我欺詐賣家！」並秀出雙方對話截圖，賣家先是提醒要趕快去取貨，過幾天又二度提醒「明天是最後一天啦姊姊」，原PO沒有回覆，賣家第三次就警告「您一直不回覆，也不去取貨，這邊已經向警局申報處理了」，如果原PO立即去取貨，賣家願意跟警方撤除投訴。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲賣家三度提醒取貨，最後報警處理。（圖／翻攝自爆怨2公社）

結果原PO一看簡訊，確實收到自稱是「Facebook網絡刑事警察」的人告知，原PO買了3380元的商品沒及時取貨，賣家提醒多次無果，請原PO在24小時內和賣家聯繫，否則將會依法傳喚，甚至還搬出《刑法》、《民法》等法條，原PO整篇簡訊看完大驚失色。

原PO怒控，雖然自己有比較晚去取貨，但沒有超過取貨期限，沒想到賣家竟然直接報警立案，直呼自己「嚇到了」，這種賣家她也不敢光度第二次，「大家要購買前要三思啊！不然可能隨時都會收到警局通知！」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友一看就知道是詐騙。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網友看完簡訊紛紛吐槽，根本沒有Facebook網路刑事警察，原PO是遇到詐騙了，「瞎掰，哪來的facebook網路警察，這個可以報警，假冒公務員，是有（刑責）的」、「警察會打電話給你要到案說明，不會傳這種簡訊。而且簡訊用語卡卡的不覺得嗎」、「最後一張好多錯字， 警察的文案不會寫得這麼複雜，會直接打給你叫你去警局」、「＋852是香港的電話吧～你歸香港警察管轄嗎？唬爛的太明顯了。」

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