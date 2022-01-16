5星座過年偏財運旺翻天　第2名可能中大獎變暴發戶

記者陳俊宏／綜合報導

台彩今年春節加碼8.8億元，創5年最高！對此，清水孟國際塔羅的小孟老師15日在臉書分享，5星座過年偏財運旺到爆。

第五名：魔羯座

魔羯座的土星順行財帛宮，雖然比較慢，但還是可以有好消息的，而且可以到滿滿的偏財運喔！俗話說來得早不如來得巧，魔羯朋友們可以利用過年領到的紅包，拿去買買彩券或刮刮樂，將好運轉換成財運，有很高的機會可以中得不錯的獎項。

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第四名：雙子座

這次過年期間，雙子座很有機會得到別人給的財富，有慷慨的貴人相助。上司、主管、長輩、親人都有可能給你紅包或禮金之類的，若是去彩券行買大樂透，可以試著讓老闆推薦，讓你來選，或是撿別人買剩的刮刮樂，中獎機會反而更高，這類的意外之財，就當是過年的小確幸。

▼您上榜了嗎？（圖／記者陳俊宏攝）

第三名：天秤座

過年期間不長，刮刮樂好運能站上第三名，也是相當有看頭的。這段期間的天秤們，心態上會比較想要在投機性的中獎這方面來努力，本身也會花很多時間精力在研究如何賺取財富。而「辛苦」是值得的，過年期間中獎機率很高，特別是經過自己研究出來的數字，會更有機會喔！

第二名：射手座

射手座木星順行入偏財宮，顯示出其實過年前後你的財運都很不錯，正偏財運都很強勢。工作上多些努力，就會得到很好的回報。偏財方面，就不止過年期間了，在2月這整個月其實都相當好，可以努力去試手氣，應該都有相當好的「回報」，還有可能中大獎，成為暴發戶，真的是相當好的財運。

第一名：雙魚座

真的要恭喜雙魚座了！過年期間的偏財運特別旺，受到木星入本命宮位，只要是能夠試手氣的，就儘管去嘗試，刮刮樂、彩券、大樂透、摸彩活動等等，中獎機率特別高！也有可能收到別人給的紅包、禮券、禮盒，到時候也別客氣就收下，這是你們過年才有的幸福。

小孟老師提醒，過年中午時間都是好運時段，建議中午購買財運會特別旺盛。

▼台彩宣布春節加碼8.8億。（圖／記者陳依旻攝）



為迎接即將來臨的金虎年，台彩近日宣布今年春節加碼總獎金8.8億元，創近5年新高。其中最受歡迎的「大樂透」，加碼360組100萬「春節大紅包」，加碼金額3.6億元，自1月28日起每期各加開一組9個號碼，只要對中其中6個號碼就有機會中獎，提供民眾一次對中億元頭獎、百萬獎項的雙重機會，並從1月28日起，連續15天開獎。

另外，1月24日起，威力彩頭獎視實際累積金額機動加碼2億元；每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」，1月22日至2月6日獎金加碼16天。