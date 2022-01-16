陸公安副部長「海鮮盒裝美金」收賄4億！秘密暗號「送點小海鮮」

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中紀委製作的反腐影片《零容忍》15日晚間在《央視》播出第一集，揭露了大陸公安部前副部長孫力軍所涉貪腐案件的細節，包含行賄者用「海鮮盒」裝美金來進行賄賂，以「送點小海鮮」當送錢的暗號，並至少用該方式行賄了9000萬元人民幣（約3.9億元新台幣）。

中紀委的官員在影片中指出，孫力軍的「政治團伙」成員有重慶公安局前局長鄧恢林、山西省公安廳前廳長劉新雲、上海公安局前局長龔道安，以及江蘇政法委前書記王立科等人。

影片首先從王立科的角度切入，指王立科2008年擔任遼寧省公安廳副廳長期間首次認識孫力軍，當時孫力軍已經是公安部辦公廳副主任，在王的眼中，孫位高權重，而且升官空間很大，所以他藉著各種機會拉關係，並於2011年首次行賄，送上一張存有100萬元人民幣的銀行卡，而孫也毫不推辭就收下了。

▼江蘇政法委前書記王立科。（圖／翻攝CCTV）



此後，王立科多次專程到北京等地「看望」孫力軍，送上銀行卡、美元、公司股份。

孫力軍在影片中表示，王立科每年大概來北京4至5次，每次都給他30萬美金，放在一個小的海鮮盒裡面，「他每次來都說，我給你送點『小海鮮』，我就知道怎麼回事了。」

王立科歷年送給孫力軍的「小海鮮」，到案發時累計折合人民幣9000多萬元。

孫力軍坦承，王立科去江蘇當副省長、公安廳長，後來又當了江蘇省常委、省委常委、政法委書記，這一路自己都提供了幫助，「我把他也當作自己人。」

大陸檢察機關日前已經以涉嫌受賄、操縱證券市場以及非法持有槍支對孫力軍提起了公訴。

▼大陸公安部前副部長孫力軍。



最後，孫力軍在影片中懺悔，他說，「我一直在反思，我為什麼犯了這麼多錯？走了這麼遠？我的問題主要就出在，我丟失了理想信念，你是做公安的，是公平和正義的維護者，沒想到自己成了一個法治建設，或者公平正義的破壞者。」

孫力軍現年53歲，曾任上海市政府外事辦主任，隨後進入公安部任辦公廳主任、港澳台辦事處主任，一路升至公安部副部長，曾被認為是政界的新星。不過，他在2020年4月被中共中紀委立案調查後，被發現不僅「妄議大政方針」，還試圖散布政治謠言，並長期接受私人奢靡招待，進行權色交易。