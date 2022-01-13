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陸公安部首虎孫力軍貪瀆案偵結　受賄、非法持有槍支遭起訴

▲▼陸公安部前副部長孫力軍。（圖／翻攝陸公安部）

▲大陸公安部前副部長孫力軍。（圖／翻攝陸公安部）

記者魏有德／綜合報導

大陸公安部前副部長孫力軍於2020年4月涉嫌嚴重違紀違法，遭中共中紀委國家監委紀律審查和監察調查，並於5月遭免除公安部副部長職務。經過近1年的偵辦，吉林省長春市人民檢察院近日正式以涉嫌受賄、操縱證券市場及非法持有槍支案提起公訴。

▲孫力軍在反腐專題片中現身說法。（圖／翻攝環球時報）

▲孫力軍在反腐專題預告片中現身。（圖／翻攝環球時報）

檢察機關指出，孫力軍利用擔任上海市衛生局外事處副處長，上海市人民政府外事辦公室綜合業務處處長，公安部辦公廳副主任、國內安全保衛局局長、公安部黨委委員、副部長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；操縱證券市場，情節特別嚴重；違反槍支管理規定，非法持有槍支，情節嚴重，應當以受賄罪、操縱證券市場罪、非法持有槍支罪追究其刑事責任。

據了解，孫力軍現年53歲，曾任上海市政府外事辦主任，隨後進入公安部任辦公廳主任、港澳台辦事處主任，一路升至公安部副部長，曾被認為是政界的新星。不過，他在2020年4月被中共中紀委立案調查後，發現他不僅妄議黨中央大政方針，還試圖散布政治謠言，再加上長期接受私人奢靡招待，進行權色交易等，被中共中央雙開（開除黨職、公職），並將其罪證移送法院審理。

由中共中央紀監委宣傳部與中央廣播電視總台聯合製作的電視專題《零容忍》，共選取16個案例，講述中共全面從嚴治黨、推進反腐敗鬥爭的故事，將於15日起一連5集播放。孫力軍成為「典型案例」在預告片中現身，他還懺悔地表示，「沒想到自己成為法律建設或公平正義的破壞者。」

此外，貴州省政協原主席王富玉，浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇等「大老虎」們，也將在《零容忍》專題中陸續現身，以第一人稱視角闡述貪瀆的過程和原由。

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