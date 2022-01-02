收假日北部濕冷低溫探15度　明起回暖3天！週四再迎冷空氣

▲元旦連假最後一天，越往北天氣越冷且降雨也將轉趨明顯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許維寧／台北報導

今天（1/2）為元旦連續假期收假日，中央氣象局預報員官欣平表示，今天持續受到東北季風影響，各地低溫約在15至18度間，局部近山區等清晨及深夜則會出現13度左右低溫，整體而言北部高溫在18至20度間，中部和花東則在21至23度，高屏地區依然溫暖高溫可以來到24至26度。

官欣平說，今天收假日桃園以北有局部短暫雨，新竹至台中多雲，但台中以南則可見陽光，整體而言今天連假通勤越往北降雨越明顯，尤其桃園以北至東北角一帶都容易下雨，還請通勤和出遊的民眾留意。另外，中南部地區還需日夜溫差較大。

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明天（1/3）開工日，官欣平分析，明天起至週三（1/5）冷空氣減弱、氣溫逐步回升，尤其週三北部高溫可回升至23度左右，從近日的偏涼冷轉為舒適的天氣，中部高溫可回升至25度，南台灣高溫變化不大仍在26度上下。但週三開始受到鋒面前緣水氣影響，屆時東半部、恆春半島有局部短暫雨發生，中南部山區也會有零星短暫雨，其他地區則為多雲。

至於何時再變冷？官欣平表示，預計週四（1/6）東北季風再南下，屆時北部高溫又會降至20度以下，低溫則預計在15至16度間，中部以北轉涼冷，北部及東半部有局部短暫雨發生，中南部山區也會有零星短暫雨，其他地區則轉多雲。

官欣平表示，預計未來一週沒有太強的冷空氣影響台灣，預計週四南下的冷空氣將影響至週六（1/8），由於屬於末期預報，實際強度、影響時間還要再觀察。