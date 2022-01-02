明起漸回暖！這天又轉冷低溫探15度　一圖秒懂未來一週天氣

▲一圖秒懂未來一週天氣。（圖／中央氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局17時預報，明起東北季風減弱、氣溫稍回升，但週三（1/5）開始將有一波鋒面影響台灣，屆時北部、東半部將有局部短暫雨，中南部也會有零星短暫雨發生。週四（1/6）則受鋒面通過和東北季風影響，預計影響至下週日（1/9），北部、東北部天氣又會再轉涼。 整體而言，前半週逐步回暖，後半中部以北再轉涼。

中央氣象局表示，明天開始至週二（1/3、1/4）東北季風減弱氣溫逐漸回暖，但東半部、北海岸、大台北地區依舊雲量較多，偶有短暫雨發生，西半部則屬多雲到晴。但早晚仍要留意低溫，西半部至東北部低溫仍在14至16度左右，花東則在17至18度，早出晚歸記得保暖。

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但氣象局提醒，週三開始下半天鋒面逐漸影響、水氣增加，屆時各地雲量都會變多，北台灣則開始轉濕涼，但苗栗以南地區仍屬多雲、偶爾可見陽光。週四開始，東北季風又會再度增強且伴隨鋒面通過，新竹以北、東半部、中南部山區雲量多，且偶爾有局部短暫雨。

氣象局表示，鋒面通過後東北季風預計將影響至下週日，期間北部整天濕涼，低溫約在15至16度間須注意保暖。中南部和花東則早晚偏涼，但苗栗以南地區仍大多多雲、爾偶透光，但早晚仍偏涼。