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快訊／餐飲業跟進疫苗護照？　侯友宜給13字答案

▲▼國內新冠肺炎疫情延長三級警戒至7月26日，但從7月13日開始，有條件放寬百貨賣場、傳統市場和夜市等場所餐飲內用限制，要求業者在遵守指揮中心公布餐飲場所內用指引的前提下，逐步恢復常軌經營。不過地方政府因應疫情需要各維持不同管制強度，新北市及台北市仍維持餐飲業全面禁止內用，一律只能外帶,圖為美麗華百樂園美食區。微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,美食街,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜稱，餐飲業不會實施疫苗護照。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情再起，針對台北市、新北市擬推「疫苗護照」，民眾要出示接種兩劑疫苗的小黃卡才能進入校園。針對餐飲業是否也會實施，新北市長侯友宜16日受訪時明確表態：「餐飲業沒有要實施這樣的方式。」

新北市長侯友宜14日拋出校園「疫苗護照」想法，進入校園的民眾，未來需出示接種2劑疫苗證明（小黃卡）或健保卡，但指揮官陳時中卻認為此舉不妥，「基本自由的限制不該過頭」。

侯友宜15日到市場視察防疫情形，針對過年採買年菜將至，他表示，入境確診陽性個案率仍高，尤其桃園近來疫情緊張，新北採買年貨的人一定非常多，要事先提醒做好實聯制與清消、人流管控，並呼籲民眾一次買齊、分批分時段來購買。

針對校園「疫苗護照」，他進一步指出，老師都已打滿兩劑，但12歲以下孩子沒得打疫苗，Omicron對年紀較小孩子越容易感染的案例越來越多，要針對最弱勢這塊來保護，所以才希望進到校園的非特定族群拿小黃卡、健保卡進入，證明打過兩劑疫苗。

台北市長柯文哲15日指出，國內該開始使用疫苗護照，打滿2劑超過14天或是打第3劑的人，感染機會比較不大，就是綠色通行證，進餐廳吃飯不用戴口罩，否則要坐到另一邊並用隔板。

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