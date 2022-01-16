快訊／餐飲業跟進疫苗護照？　侯友宜給13字答案

▲侯友宜稱，餐飲業不會實施疫苗護照。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情再起，針對台北市、新北市擬推「疫苗護照」，民眾要出示接種兩劑疫苗的小黃卡才能進入校園。針對餐飲業是否也會實施，新北市長侯友宜16日受訪時明確表態：「餐飲業沒有要實施這樣的方式。」

新北市長侯友宜14日拋出校園「疫苗護照」想法，進入校園的民眾，未來需出示接種2劑疫苗證明（小黃卡）或健保卡，但指揮官陳時中卻認為此舉不妥，「基本自由的限制不該過頭」。

侯友宜15日到市場視察防疫情形，針對過年採買年菜將至，他表示，入境確診陽性個案率仍高，尤其桃園近來疫情緊張，新北採買年貨的人一定非常多，要事先提醒做好實聯制與清消、人流管控，並呼籲民眾一次買齊、分批分時段來購買。

針對校園「疫苗護照」，他進一步指出，老師都已打滿兩劑，但12歲以下孩子沒得打疫苗，Omicron對年紀較小孩子越容易感染的案例越來越多，要針對最弱勢這塊來保護，所以才希望進到校園的非特定族群拿小黃卡、健保卡進入，證明打過兩劑疫苗。

台北市長柯文哲15日指出，國內該開始使用疫苗護照，打滿2劑超過14天或是打第3劑的人，感染機會比較不大，就是綠色通行證，進餐廳吃飯不用戴口罩，否則要坐到另一邊並用隔板。