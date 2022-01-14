林姿妙遭偵訊　朱立倫控民進黨政治追殺：把國民黨個別擊破再殲滅

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

宜蘭縣政府傳出土地開發弊案，宜蘭縣長林姿妙也遭移送地檢署複訊、於14日上午無保請回，消息引爆政壇，國民黨主席朱立倫14日表示，民進黨就是希望國民黨這艘船破了、沉了，再一個一個擊破、殲滅，最終達成民進黨一黨獨大。

朱立倫受訪時表示，一定要呼籲所有國民黨同志，包括立委、縣市長、包括我們的所有公職，大家都團結在一起，大家也要上緊發條，民進黨不會就此停止的，「我已經一再強調，他們就是希望國民黨這個船破了、沉了，然後一個一個擊破、全面的殲滅，然後民進黨一黨獨大，這是台灣之福嗎？」。

朱立倫批評，大家看看檢、警、調、網路，（民進黨）所有的方式對付中二選區的顏家，結束之後直指南台灣的縣市長、直指中台灣的縣市長、今天又直指東台灣的縣市長，不管你用什麼樣方式，「我再次強調，司法必須是公正的，你要有明確的證據、你要有明確的案行」，而不是這樣在案行不清、證據不全，就全面的搜索、全面的約談、最後無保請回，「請問這是在演哪一齣？」。

朱立倫強調，這樣縣市長是不是已經名譽嚴重受損？然後繼續的透過網軍、透過媒體繼續追殺，然後還直接宣布這絕對不是最後一步、還有接下來，請問我們能夠不強力的站出來嗎？「朱立倫一定跟所有的縣市長、所有的我們公職同仁站在一起」。

朱立倫呼籲，我們堅定的要求清廉、要求清白，但是也要呼籲所有檢、警、調的朋友，你一定要有明確的證據、明確的案行，同時也要請所有社會大眾看清楚，民進黨沒有停下任何一天的腳步，從來沒有終止對國民黨的追殺，這是我們需要嚴肅面對的。

針對民進黨下一個目標是否就是新北市長侯友宜，朱立倫表示，絕不意外，民進黨任何的作法我們都可以預料，只要是國民黨的執政縣市，他一個一個都想個別擊破、一個一個都是他希望射箭下馬的，更重要的是他希望國民黨整個沈船、台灣就是一黨獨大。