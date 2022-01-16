湖口致佳科技惡火狂燒9小時！「內囤化學物」怪手開挖





▲湖口致佳科技公司昨日晚間發生大火，連燒數小時到今天早晨才順利撲滅。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹湖口致佳科技公司，昨(15)日晚間9時許發生大火，火勢受到現場儲放的物品引響，火勢又大又快，加上廠內還存放有許多危險化學物質和溶劑，消防人員連夜搶救，直到今日早上才將火勢控制，目前現場還在等降溫及怪手開挖中。

新竹工業區致佳科技15日晚間9點許發生火警，大量濃煙直竄天際，空氣瀰漫臭味；新竹縣政府消防局表示，獲報後出動33車78人前往搶救，3層樓建物築全面燒燃，現場無人員受傷受困，但廠內堆放大量化學原料，消防人員全力搶救後，在今天凌晨3點11分控制火警，6點22分撲滅，目前正在進行殘火處理。

▲▼致佳科技昨日晚間9點許發生火警，3層樓建物築全面燒燃，新竹縣政府消防局出動33車78人前往搶救。





位於湖口光復北路的致佳科技主要為兩棟3層樓的建築物廠房連通，初步了解，起火位置可能在廠房後方的作業區，廠內堆置大量塑膠包材、包裝紙，以及硫酸、硝酸、氫氟酸、強鹼、丙酮、氫氟酸等化學原料，當時火勢燃燒迅速，熊熊大火幾乎將整個廠區吞沒，幾公里外都還聞得到燃燒的惡臭。

大火連燒數小時，直到今日凌晨3時許，消防人員才順利將火勢控制，早上6時許撲滅，目前外觀已無明火，但內部仍有些許煙冒出，考量內部有囤放化學物質，暫時不進入內部，已派遣挖土機準備進行開挖散熱。

▲直到今日凌晨3時許，火勢才順利控制，早上6時許撲滅，目前外觀已無明火，但內部仍有些許煙冒出，考量內部有囤放化學物質，暫時不進入內部，已派遣挖土機準備進行開挖散熱。

環保署毒災應變隊和新竹縣政府環保局也進駐，環保局表示，現場周圍PID值（揮發性有機物質）尚無異常，毒災應變隊也在現場待命處理，持續協助進行上下風檢測，掌握狀況；據現場廠方人員說，燃燒區域為包裝紙倉庫和成品存放區，實際燃燒範圍仍待鑑定後確定。

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