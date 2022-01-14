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社會 社會焦點 保障人權

陸企大撒幣「2億獵台晶片人才」　電子公司護航遭大規模搜索

▲掩飾陸企在台非法獵人頭　竹北電子公司遭大規模搜索。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹地檢署偵辦陸企2億資金挖角我高科技人才案。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署日前偵辦一起陸企透過呂姓台籍男子於新竹縣竹北成立電子公司，在台獵人頭，從事研發工作。檢察官昨（13）日持搜索票帶隊前往搜2處所、傳喚呂男及相關證人15人到案，經專責檢察官6人漏夜訊問後，今（14）日凌晨，依涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第40之1條第1項規定，諭知呂男具保20萬元。

檢方調查，陸企合肥聯Ｏ微電子科技有限公司，透過本國籍呂姓男子(67年次)在竹北市某商辦成立藍Ｏ微電子有限公司，透過境外薩摩亞紙上公司匯款(初估約2億台幣)，且透過人力銀行網站招募晶片設計高科技人才，私設研發中心，為陸企從事藍芽耳機、手環晶片之設計研發工作案。

檢察官13日持搜索票前往2處相關地點搜索，傳喚呂男及相關證人15人到案，查扣員工錄取通知書、存摺、手機、筆電等證據。

經營業秘密專責檢察官6人漏夜訊問後，14日以涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第40之1條第1項規定，諭知呂男具保20萬元。

地檢署重申，面對境外敵對勢力無孔不入滲透違法在我國從事業務活動案，絕對秉持嚴查速辦之態度，積極偵辦各式違法案件，以保護我國高科技技術，確保國家安全與經濟命脈。

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