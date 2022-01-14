兒拒繳20萬罰單執行官上門催繳　父以為詐騙見車被拖傻眼了

▲新竹執行署日前執行一件欠款追繳，被當事人父親以為遇上詐騙集團。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子吸毒後開車，被新竹區監理所裁處9萬元罰鍰，不僅如此，男子還有超速行駛、無照駕駛、闖紅燈等罰緩欠款，共計20多筆、金額從 300元自1萬6000元不等，累計金額高達20萬元。

不過男子似乎債多不壓身，收到罰單一點都不以為意，馬照跑、舞照跳，根本沒去繳罰緩。該案移送新竹分署繼續進行後續催繳，不過男子依然無視分署人員的好言相勸，日子該怎麼過還是過，罰單該怎麼欠還是欠。

▲毒蟲男積欠多張罰單拒繳，偏偏名下無其他財產又無薪資收入，讓執行署非常頭痛。

新竹分署遂對男子進行下一步催繳計畫，先清查其名下財產，未料男子金融帳戶只剩空殼，戶頭內均無存款，健保也投保於農會，分署根本無從從薪資扣款，多年來男子欠債都只能核發債權憑證結案，非常棘手。

今年，男子又因無照駕駛被裁罰，分署執行人員直接帶隊前往男子家叩門催繳，意外發現男子家中還停有一台機車。由於當事人並未在家，分署執行人員只能將執行通知書交其父親代為轉交。未料，父親卻以為遇上詐騙集團，在人員走後直接不理。

為了積極追回罰緩，分署執行人員鍥而不捨，持續追查男子名下財產，後來才發現機車根本就登記在男子名下。分署執行人員再次前男子家中，查封拖吊機車，男子父親才終於恍然大悟「執行分署真的不是詐騙集團」。

新竹分署呼籲，義務人滯欠罰鍰、稅金等公法上金錢債權不繳納，經移送執行後，執行機關會先寄發傳繳通知，讓義務人自行繳納，如果義務人仍不繳納，便會針對義務人存款、股票、薪資進行扣押，如果仍執行無著，執行機關可能就會直接前往義務人家中進行催繳，如發現可供執行之財產，就會進行查封。執行人員到場時皆會穿著機關背心，故請民眾務必配合，勿再將執行人員當成詐騙集團。

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