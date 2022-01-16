快訊／第19輪疫苗預約中午截止！指揮中心下午2點說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

桃園機場染疫事件延燒社區至今未停，疫情最初集中在機場清潔員，後續發展到機場手推車員的照服員妻子確診，她曾去中壢聯邦銀行健行分行辦事，該銀行也爆發群聚，而疫情現在也衍生到銀行尾牙地點西提餐廳工讀生及顧客。中央流行疫情指揮中心也將在下午2點持續召開記者會說明最新情況。

桃機疫情最初集中在機場清潔員，後續發展到機場手推車員的照服員妻子確診，該照服員曾去中壢聯邦銀行健行分行辦事，該銀行也爆發群聚，有17人確診，包含13名行員與4名親友。

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而該銀行於1/7在西堤餐廳舉辦尾牙，目前確診行員有4人曾經同桌，進一步調查發現西堤相關已經有11人確診，包含3名員工、2名員工高職同班同學、1名員工國中生家人、5名顧客。

在顧客的部份，4名顧客都是在1/7當天有用餐，當中2人為未滿3歲幼兒，另2人則是一對情侶，座位與銀行員相鄰，但另有1人是1/9用餐，距離染疫行員聚餐兩天後，仍然確診。

另外，1922疫苗預約平台也在1日5重啟第19輪，已在昨天上午10點起依照年齡分三時段開放預約，首先可預約為65歲以上長者，接著12點開放50~64歲民眾，符合資格對象為2021年10月31日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週18歲以上民眾（即2004/1/23(含)前出生），施打時程為1月17日至1月23日。