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75萬人約第3劑　莊人祥：「還有30萬名額」明天中午12時前還能約

▲▼彰化民眾搶打疫苗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化民眾搶打疫苗情形。（圖／記者唐詠絮翻攝）

中央社

1922疫苗預約平台15日上午重啟，供第3劑預約，截至下午5時超過75萬人預約，指揮中心發言人莊人祥表示，預估剩餘約30萬名額，提醒有意願接種民眾在明天中午12時前完成預約。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，接種疫苗被視為恢復正常生活關鍵之一，據中央流行疫情指揮中心統計，自15日上午10時開放，截至下午5時，已完成預約追加劑人數為75萬3146人。

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以各廠牌預約人數分析，預約莫德納疫苗人數最多，共59萬9413人，約占預約總人數8成；BNT疫苗人數次之，共12萬9531人預約；高端預約人數為2萬1152人位居第3，就連不建議作為追加劑的AZ疫苗也有3050人預約。

▲台大醫院護理部代理督導長溫慧敏為總統蔡英文施打第三劑高端疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文施打第三劑高端疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

莊人祥表示，本輪符合預約資格者共計686萬4019人，扣除各縣市自行造冊人數，約110萬人可以透過線上預約接種；以此推算，本輪約還有30多萬劑疫苗可供民眾預約，呼籲符合資格的民眾可在明天中午前完成預約。

莊人祥表示，距離春節還有一段時間，因此春節前會再開放一輪第3劑疫苗預約接種；春節期間接種服務依據醫療院所上班時間執行，大醫院農曆除夕至初三可能會休息、暫停接種。

▼民眾搶打第三劑，接種站排隊人潮湧現 。（圖／民眾提供）

▲▼ 民眾搶打第三劑，接種站排隊人潮湧現 。（圖／民眾提供）

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