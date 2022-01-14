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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張亞中開嗆「朱立倫該出來跪道歉」　點出國民黨慘敗原因

▲罷免林昶佐公民團體「清林散昶」選前之夜,張亞中 。（圖／記者李毓康攝）

▲張亞中。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨歷經連六敗後，黨內檢討聲浪不斷！而黨主席朱立倫缺席說明記者會更讓許多支持者相當不滿。對此，孫文學校總校長張亞中今（14）日接受廣播專訪，痛批朱立倫「就算跪也該出來跪一跪，跟大家道歉」，一個政治人物怎麼反省檢討，就決定了他未來的發展。

對於朱立倫臨時缺席敗選後的記者會，張亞中表示，「非常詫異、超出我們想像」，認為他「就算跪也該出來跪一跪，跟大家道歉」，黨主席是一個統帥，敗選也要出面說清楚敗選原因，以及未來的方向怎麼走，跟黨員和支持者精神喊話！一個政治人物怎麼反省檢討，就決定了他未來的發展。

張亞中認為，這幾次選舉結果對民進黨來說是「慘勝」，但對國民黨也是「慘敗」，蔡英文動員了全黨的力量，是源自她對權力的危機感，「要避免第二任成為跛腳總統」，接下來六都提名她都想抓在手上，若打贏2022就有能力決定2024的總統候選人。

相較於民進黨的團結，張亞中表示國民黨中央跟地方沒辦法連結、地方跟地方也沒辦法連結，最後就是各個被擊破，「國民黨在過程中毫無招架之力」，從四大公投、到林昶佐的罷免、中二選區補選，若國民黨再努力一點是可以拿下來，「但國民黨每個人都只把自己政治前途擺在第一位」，擔心公投或罷免出來說些話，會不會影響民調、影響政治前途，每個人都在為自己盤算，「連歲月靜好都出來了！」黨主席應當出來統合，讓大家團結。

至於有人提出「朱下張上」或「朱下韓上」的主張，張亞中說黨有制度，就算朱立倫下台，也要改選，所以沒有誰下誰上的問題。

對於外界質疑朱立倫想選2024，張亞中表示「政治人物想選當然沒問題」，但重點在於先把黨主席該做的事做好，國民黨要先成為能讓人感動的政黨，黨主席在1~2年內要設法改變黨的形象。

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