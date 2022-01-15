不讓民進黨一黨獨大就投國民黨？　鄭運鵬批朱立倫：選民不是欠他的

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者陳煥丞攝）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨主席朱立倫在當選黨主席後，在1218公投案、中二選區立委補選、罷免林昶佐案接連失利，對此朱立倫訴求不應讓民進黨一黨獨大。民進黨立委鄭運鵬15日批評，選民不是欠他的，不讓民進黨一黨獨大，不應是投給國民黨的理由，反批朱立倫對兩岸議題的態度，反而讓共產黨一黨獨大。

鄭運鵬在臉書PO文表示，朱立倫阻斷江啟臣主席連任之後，連續敗選，到現在沒有提出政黨新路線，只會取巧先訴求不要讓民進黨一黨獨大，他認為，朱立倫必須先面對幾個盲點：

一、即使不想讓民進黨一黨獨大，選民也不是欠他的，不是這樣就只能投給中國國民黨，國民黨還是自己好好思索價值和主張才是正辦。

二、中國國民黨一黨獨大的時候，這些權貴吃香喝辣坐享其成，當時他們怎麼沒有訴求無條件給在野黨機會，反而是前總統李登輝有心和在野黨共同建立更完整的民主機制，卻被這些國民黨打成戰犯。

三、中國國民黨訴求兩岸終極統一，以現狀來看，就是中國共產黨一黨獨大，難道中國可以接受中國國民黨比中國共產黨更大？我們卻從來也沒見過朱立倫對中共一黨獨大談過什麼批評。

四、完全接受威脅世界民主的中國共產黨，不能接受台灣民選的民進黨，這是中國國民黨最明顯的問題。朱立倫只精算別人不精算自己，這是他和整個國民黨最大的盲點。