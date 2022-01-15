輝瑞新冠口服藥通過EUA　適用條件曝光

▲輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物「Paxlovid」。（圖／路透社）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前透露，輝瑞口服藥採購案已與藥廠進入最後的談判階段。食藥署今日證實，已經通過專案輸入申請，而適用條件也出爐。

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▲輝瑞口服藥適用條件曝光。（圖／指揮中心提供）

衛生福利部食品藥物管理署今(111)年1月15日邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學等領域專家召開會議，討論輝瑞大藥廠股份有限公司的COVID-19口服抗病毒藥品Paxlovid專案輸入申請案。

食藥署表示，經評估Paxlovid的療效及安全性、使用的風險效益，並考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議同意依據藥事法第48條之2規定，同意核准本藥品專案輸入。廠商應於專案核准輸入期間執行風險管理計畫，以保障病人用藥安全。

食藥署指出，Paxlovid適用於發病5天內、具有重症風險因子的成人與12歲以上且體重至少40公斤兒童輕度至中度COVID-19確診者。服用本藥品者應確實完成完整的5天療程。使用本藥品時應注意，Paxlovid藥品包裝中有兩種錠劑：PF-07321332及Ritonavir，必須一併服用。若未正確服用恐影響預期的治療效果，使用前應與醫師討論。