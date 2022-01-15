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到女友家打牌「連莊16次」準岳父連放9炮怒翻桌　網揪2細節秒白眼

▲▼打牌,打麻將,過年打牌,過年。（圖／記者施怡妏攝）

▲原PO和女友家人一起打牌。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

農曆新年快到了，相信許多朋友們早已迫不及待想回家跟親朋好友打麻將了吧？一名男網友表示，日前與女友家人一起打麻將，怎料他運氣爆棚，一路連莊到16，打到北底直接咪機（地聽）、小三元自摸，女友爸當場翻桌，不爽開嗆質疑他做牌，要他立刻離開，事後原PO還收到女友的分手訊息，讓他超傻眼。

男網友在臉書「靠北女友my girl」發文，「一場麻將，就可以看出女方家水平了」，日前到女友家打牌，打第一將時女友爸沒開胡，還連放9把槍，同桌的女友弟弟跟女友的嬸嬸，全都輸錢，只有他贏錢；到了第二將他的運更旺，連莊到16，中間攔胡女友爸3次，這時女友爸開始摔牌罵髒話。

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到了最後一圈北風北，原PO咪機、小三元自摸，女友爸整個人從椅子上跳起來，嗆他做牌，他則不爽回「可憐啊！輸牌還輸人品，要不要教你打牌啊？」接著女友爸翻桌，要他以後別再出現，「這種贏錢囂張的人以後會落魄撿角」；原PO也忍不住回嘴「真的是笑死人，現在技不如人，嘴上倒是很神，一整個就是笑話！」

▲▼麻將,賭博,娛樂。（圖／記者錢玉紘攝）

▲女友爸不爽質疑原PO做牌。（示意圖／資料照）

女友見狀後，要原PO快點離開，之後便傳訊息表示要分手，他超傻眼，「我是哪裡做錯了嗎？也真的是無言的一家，打個300/100輸那2萬多，該該叫成那樣真的可悲」。

貼文一出，不少網友認為原PO不會做人，「怎麼覺得是版主的問題，要是我就從頭放到尾了」、「一邊輸了翻臉，一邊贏錢還要贏話，我看不出來哪邊牌品好欸」、「你也不惶多讓呀，就知道是女友的爸爸了，還口無遮攔」、「若真想一家親，還是會放水給女方家，讓彼此打個平手，可見你內心深處，也不是很愛你女友吧」

也有不少網友質疑貼文的真實性，連莊16很難以置信就算了，重點是打了兩將只贏了2萬元，「連16？咪機小三元？做夢是不是，你沒有女朋友啦」、「我聽你在吹喇叭！連16是全家都睡著了是不是」、「連16贏整晚，300/100 沒贏10萬，我覺得你這輩子別打麻將了，唬爛也唬的像一點」。

▼不少網友認為是創作文。（圖／翻攝自靠北女友my girl）

▲▼ 。（圖／翻攝自靠北女友my girl）

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