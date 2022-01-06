疫情中斷歌友會打工！桃機清潔員「為生計轉職」卻染疫

記者沈繼昌、陳家豪、陳羿妏／桃園報導

桃園機場群聚累計8例確診，根據疫調指出，其中一名女清潔工曾連續5天前往中壢區榮民南路上的金嗓歌友會，且有參加跨年晚會，目前市府已將該會800多名成員造冊，並通知於今（6日）採檢。金嗓歌友會會長陳中央受訪時透露，其實該女加入會員2年，期間兼職點歌工作，無奈會館去年5月因疫情休館而離職，為了收入才改到機場擔任大夜班清潔工。





▲金嗓歌友會會長陳中央受訪。（圖／記者陳家豪攝）

根據衛生局疫調指出，該女跨年（12/31）晚間8點半曾前往歌友會，並在房間裡面打麻將。不過，金嗓歌友會長陳中央則表示，該女跨年雖有來過會館，但礙於人數限制，並未參加跨年晚會，而是在元旦（1/1）凌晨0時許才進到會館，與工作人員一起打掃、到棋藝社打牌，停留時間約3小時。

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陳中央指出，目前已將會館名單等資料，交給相關單位，接獲通知的會員都蠻緊張，已陸續前往附近篩檢站採檢，其中800多名會員已有600多人採檢。

另外，陳中央提到，該女年約60歲，平時個性沉默、不多話，加入會員2年，期間兼職點歌工作，無奈會館去年5月因疫情休館離職，為了收入，才改到機場擔任大夜班清潔工。此次得知該女確診後，他也打電話關心，對方向他透露「確診前並沒有出現發燒、咳嗽等症狀，所以沒警覺到其實已經染疫」。

▼ 金嗓歌友會清消。（圖／記者陳家豪攝）