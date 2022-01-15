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10歲女童開公司成百萬富婆！榮登「媽寶勝利組」　再5年就能退休

▲▼澳洲10歲女童經營自己的玩具公司，短短1個月內進帳554萬元新台幣。（圖／翻攝自Instagram@pixiecurtis）

▲澳洲10歲女童經營自己的玩具公司，短短1個月內進帳554萬元新台幣。（圖／翻攝自Instagram@pixiecurtis）

記者羅翊宬／綜合報導

澳洲雪梨一名年僅10歲的女童皮克希（Pixie Curtis）目前雖然就讀小學，不過她卻同時擁有2間公司，在母親的幫助下短短48小時內就售出所有玩具，短短1個月內進帳數百萬台幣，如今身價早達到百萬富豪等級，更坐擁百萬的賓士名車。母親驕傲表示，「只要她願意，她做到15歲就能夠退休。」

根據《商業內幕》、《每日郵報》，雖然皮克希目前仍在小學就讀，不過2021年在母親幫助下成立玩具公司Pixie's Fidgets，曾推出在台灣被稱為「彩色滅鼠板」的按壓玩具，不僅48小時內就銷售一空，還曾在創立第1個月進帳20萬美元（約新台幣554萬元），而這一切的幕後推手，得歸功於其母親羅克希（Roxy Jacenko），她啟發女兒創業、擁有成為企業家的熱情與商業頭腦。

羅克希婚前經營公關事業有成，2012年她與丈夫奧利佛（Oliver Curtis）完婚，住在價值660萬美元（約新台幣1.8億元）的豪宅，她憑藉令人稱羨的商業手腕，在懷上女兒皮克希時就創立兒童遊戲與髮飾品牌公司Pixie’s Pix，推出時髦的蝴蝶結和髮帶。

也因此，皮克西從出生後到現在，在10年的時間內已經是2間公司的「老闆」，從目前公司每年營業利潤來看，她只要5年以後、也就是做到15歲就有能力可以考慮退休。

羅克希笑著表示，她甘願讓自己的女兒永遠是「媽寶」，「我的家人每次都會對我開玩笑，說我大概需要做到100歲，而我的女兒皮克希只需要做到15歲就能退休！」

報導指出，其實擅長經營公關事業的羅克希，還同時將女兒皮克希打造成網紅，透過向網友與粉絲們分享生活照，來宣傳推銷公司新推出的商品，至今已經有超過10萬人追蹤皮克希的Instagram。

羅克希表示，她為女兒做這些安排，是為了讓她在15歲時就可以「想退休就退休」。不過從皮克希目前對創業的熱忱來看，恐怕不會輕易真的在15歲便宣布退休。

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