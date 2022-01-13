9歲童遭同學撞倒腦死「器捐救7人」父忍痛簽字：她生前說原諒同學

▲9歲廣西女童遭同學撞亡後捐出7器官。（圖／翻攝自封面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西欽州9歲女童黃雅彤去年10月在樓道被同學撞倒後當場暈倒，之後因腦出血死亡，而老師被批過程中沒有及時發現嚴重性。事後，其父黃欽毅然將女兒7個器官，包括眼角膜、心臟、腎臟等捐出，令公眾大為感動。他10日悲痛表示，這是用另一種方式延續女兒的生命。

綜合陸媒報導，去年10月20日上午約11時，當時學生正跑出教室準備上體育課，由於過於興奮，一名同學撞倒了黃雅彤，致使女孩頭部撞牆當場暈倒，之後被體育老師扶到辦公室。

父親黃欽事後查看監視器畫面得知，女兒當時被老師半託半扶進辦公室。班主任稱，她回辦公室後給黃雅彤沖了一杯紅糖水並問對方有沒不適，後者搖了搖頭。

黃欽表示，班主任事後有讓撞倒女兒的同學到辦公室，並問女兒是不是原諒對方，女兒也說原諒，「小孩子可能沒意識到問題嚴重，然後跑出去上完了體育課。」

▲孩子被班導師半託半扶進辦公室。（圖／翻攝自封面新聞）

結果，下午上課後，孩子身體出現異常。家人接到電話才驚知事件，當黃欽趕到現場時，黃雅彤耳朵上方已長了個雞蛋大的包，在等不及救護車下，他決定親自駕車將已經無法吞嚥的女兒送醫，「她說她中午忘記吃飯了，這是她留給我的最後一句話。」

根據醫院檢查，孩子已腦內出血，醫院無法做開顱手術。最終經兩次轉院，黃雅彤還是因閉合性顱腦損傷和腦疝，於去年10月29日搶救無效死亡。

經在醫院工作的堂姐建議，黃欽決定將愛女的器官捐出，涉及眼角膜、心臟、腎和肝共7個可以用來救人的器官，且捐獻當天就有器官匹配成功。儘管簽字時哭得手抖，但黃欽表示，自己不想當被人稱讚的英雄，只想讓女兒的心臟可以繼續跳動，用另一種方式繼續活在這個世上。

2021年10月29日，黃雅彤用自己的心、肝、腎、眼角膜等器官，為7名病人帶去了希望。