快訊／西堤尾牙28人染疫、1922平台重啟當機　陳時中14:00說明

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1/15）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。聯邦銀行到西堤用餐截至14日累計25人確診，昨晚間新檢出3例陽性個案，均為10多歲女性，為西堤員工高職生（案17774）的相關接觸者，桃園市政府衛生局已安排高職全校師生大約2千人擴大採檢，下午指揮中心有望說明。

桃園機場疫情最初集中在機場清潔員，後續發展到手推車員，當中還有一人的妻子為照服員，進一步傳到其它場域，包含其兒子安親班同學母子、照顧案家家庭、乾妹妹所在電子廠與其家人；另照服員曾去中壢聯邦銀行辦事，該銀行也爆發群聚，未同桌吃尾牙的西堤顧客與外場員工也紛紛染疫。

銀行群聚持續擴散，桃園市長鄭文燦15日凌晨臉書發文證實，指出此事造成中壢高商、東興國中嚴重影響，宣布東興國中即起停課14天，並漏夜召回相關接觸師生擴大採檢。今（15）日上午鄭文燦在防疫記者會上表示，西堤再增3人確診，全案累積28人。除了已確診顧客家庭再增2人感染，其中1位還是9日用餐客人，目前疫調都在進行中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日也是1922平台重啟首日，第19期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾分流預約接種疫苗追加劑。上午10時開放65歲以上長者預約，但大批網友湧入，又讓系統大當機，其中有苦主哀號「電腦顯示連線不穩定，用手機自己網路，進入預約畫面沒多久就會跳回原本頁面」。下午指揮中心也有望一併回應。